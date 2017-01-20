В ДТП в Харьюском уезде тяжело пострадали четыре человека

Иллюстративное фото: ERR

В Харьюском уезде в пятницу вечером, 13 января, произошла авария с участием трех автомобилей, в которой тяжелые травмы получили четыре человека.

В 18:30 на 13-14 километре шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги, поблизости от автобусной остановки "Калеси" столкнулись три автомобиля - Audi, Toyota и Peugeot, сообщило агентство BNS со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.

По первоначальным данным, виновником аварии стал водитель Audi, у которого полиция выявила уголовно наказуемую степень опьянения, и который в этом ДТП не пострадал. В то же время, очень тяжелые травмы получил водитель Peugeot, а ехавшие в Toyota три человека пострадали тяжело.

Предполагается, что водитель Audi выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль Toyota. В свою очередь, потерявшую управляемость Toyota вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Peugeot.

В районе аварии движение по дороге перекрыто, полиция просит водителей объезжать этот участок через Арукюла.