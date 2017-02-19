За последний год число ДТП выросло в Эстонии на 4,7%

Полицейский фиксирует ДТП. Фото: Scanpix/Postimees

В 2016 году в Эстонии зафиксировали 1458 дорожно-транспортных происшествий, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики.

В произошедших в 2016 году ДТП пострадали 1835 человек. За год число пострадавших в авариях выросло на 4,2% или на 74 человека.

В прошлом году в ДТП на территории Эстонии погиб 71 человек. То есть на 4 человека больше, чем в 2015 году.

С участием пьяных водителей произошло 170 аварий, в которых погибли 7 человек.