За последний год число ДТП выросло в Эстонии на 4,7%
В 2016 году в Эстонии зафиксировали 1458 дорожно-транспортных происшествий, что на 4,7% больше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики.
В произошедших в 2016 году ДТП пострадали 1835 человек. За год число пострадавших в авариях выросло на 4,2% или на 74 человека.
В прошлом году в ДТП на территории Эстонии погиб 71 человек. То есть на 4 человека больше, чем в 2015 году.
С участием пьяных водителей произошло 170 аварий, в которых погибли 7 человек.
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