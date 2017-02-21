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За последний год в Эстонии стало на 4400 безработных больше (1)

Безработица остается серьезной проблемой для Эстонии. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 08:18
Рубрика: Эстония

В Эстонии по итогам 2016 года уровень безработицы составил 6,8%, а уровень занятости - 65,6%.

Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил Департамент статистики, отметив, что ситуация на рынке труда остается стабильной.

При этом по сравнению с 2015 годом число безработных выросло на 0,6% или 4400 человек. По данным ведомства, рост безработицы обусловлен тем, что лица, которые до реформы трудоспособности относились к категории экономически не активных, лишились этого статуса и перешли в разряд безработных.

Всего в 2016 году в стране насчитывалось 290 800 неактивных лиц трудоспособного возраста, то есть лиц в возрасте от 15 до 74 лет. Это примерно на 10 000 человек меньше, чем в 2015 году.

Число экономически активных лиц составило в 2016 году 691 000 человек. Из них 644 600 работали, а 46 700 были безработными.

Сергей Михайлов
Редактор

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