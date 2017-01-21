В Пярну во время прекращения драки полицейская собака укусила женщину

Иллюстративное фото. Фото: Департамент полиции и погранохраны

Сегодня ночью перед ночным клубом в центре Пярну произошла драка, утихомирить дерущихся прибыл полицейский патруль, в составе которого была и служебная собака. При разнимании дерущихся легкие травмы получила находившаяся на месте происшествия женщина.

В 2:30 в ночь на 14 января в Пярну полицейский патруль заметил драку около ночного клуба по улице Веэ. Всего на проезжей части находилось пять-шесть человек, из которых двое дрались. Заметившие драку двое полицейских начали разнимать дерущихся, третий патрульный вместе со служебной собакой страховал своих коллег.

Полицейский держал собаку за ошейник, собака агрессивно реагировала на дерущихся. В какой-то момент ошейник соскочил с шеи собаки, и пес направился к дерущимся. В это же время, между дерущимися и собакой оказалась присутствовавшая при драке женщина, и собака схватила ее за ногу.

После команды полицейского пес остановился, полицейский отвел пса. Когда через несколько минут из места укуса женщины стала сочиться кровь, ее осмотрели медики. Медики посоветовали женщине сделать прививку от столбняка, в другой помощи потерпевшая не нуждалась. Полицейские объяснили женщине ее право обратиться с официальной жалобой в полицию.

Руководитель Пярнуского отделения полиции Андрес Синимери принес женщине от имени полиции извинения. "Хотя укус оказался несерьезным, полиция при наведении порядка должна обеспечить безопасность всех присутствующих, и произошедшее достойно сожаления. Конечно, мы проведем оценку действий и проверим снаряжение служебных собак для избежания подобных инцидентов в будущем", - сказал он.

Медики также осмотрели двух участвовавших в драке мужчин, после чего они были доставлены в отделение полиции. В драке участвовали 19-летний и 32-летний мужчины, оба были пьяны. Также у одного были обнаружены признаки употребления наркотиков. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшей драки.