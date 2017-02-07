Министерства не могут договориться, в каком объеме перевести в Нарву Академию МВД

По мнению вице-канцлера Министерства внутренних дел Эркки Коорта, самый реалистичный вариант присутствия в Нарве Академии МВД — это перевод в приграничный город только тренировочной базы академии, но в Министерстве юстиции с этим не согласны.

Вариант с переносом только тренировочного комплекса потребует наименьших затрат, и для его осуществления понадобится лишь около 2 миллионов евро, сказал Коорт во вторник, 31 января, в интервью "Актуальной камере".

"Наше предложение основывается на третьем варианте, который включает только перенос тренировочного комплекса, что однозначно дешевле. И учитывать какие-то странные анализы и информацию, что перенос академии целиком в Нарву стоит меньше, чем перенос только тренировочного комплекса, как было в газете "Северное побережье", это не поддается логике", - сказал Коорт.

Однако в Министерстве юстиции считают, что переезд всей академии в Нарву может обойтись дешевле, чем перевод исключительно тренировочной базы. В этом случае можно продать нынешнюю недвижимость академии, которая расположена в престижном таллиннском районе Пирита-Козе, что покроет расходы на переезд. По мнению чиновников ведомства, только переезд всей основной части академии позволит достичь тех целей, ради которых все затевалось.

"Министерство юстиции считает, что в Ида-Вирумаа должна переехать, по меньшей мере, та часть, которая находится в Таллинне. Мы считаем такой вариант более оптимальным для структуры внутренней безопасности, которую мы создаем в Ида-Вирумаа. Это позволит лучше оказывать услуги как жителям Ида-Вирумаа, так и всей Эстонии в целом", - обозначил позицию ведомства вице-канцлер Министерства юстиции Прийт Кама.

В 2012 году подобный проект был осуществлен в Йыхви, когда отделение тюрем Министерства юстиции переехало в этот город на северо-востоке страны. Тогда лишь треть сотрудников согласилась продолжить работу на новом месте. В случае же с академией МВД, даже если удастся мотивировать учебный персонал продолжить работу в Нарве, то технический персонал придется набирать заново.

"Технический персонал никто с собой не заберет, и какие-то возможности найти в Нарве говорящих по-эстонски, квалифицированных специалистов обслуживающего персонала... Мне кажется, что в таком случае в коридорах академии МВД язык изменится на русский", - сказал Коорт.

Решение о переносе академии МВД из Таллинна в Нарву будет обсуждено на заседании правительства.