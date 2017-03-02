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Ратас: Россия является вызовом для Эстонии, Евросоюза и НАТО

Video
Cегодня 20:38
Рубрика: Эстония

Эстония, Евросоюз и НАТО хотят мирных отношений со всеми народами и странами, но действия России в Крыму, на востоке Украины, части территории Грузии и в Молдавии ставят серьезные вызовы перед Эстонией и ее союзниками.

Об этом глава правительства Юри Ратас заявил в своей речи по случаю дня независимости, с которой он выступил в концертном зале театра Vanemuine, сообщила в четверг "Актуальная камера".

В своем выступлении он призвал к единству народа и государства, а так же указал на необходимость помогать друг другу. Он выразил признание как волонтерам, так и учителям и полицейским, а также союзникам, которые, по словам главы правительства, все вместе вносят неоценимый вклад в улучшение жизни в Эстонии и обеспечение мира в нашей стране. Кроме того премьер отметил, что следовало бы сделать все для того, чтобы уехавшие из Эстонии люди вернулись назад.

"Но перед нашей республикой и союзниками стоит еще целый ряд серьезных вызовов, - сказал Ратас. - Полуостров Крым и часть территорий Грузии по-прежнему остаются оккупированными Российской Федерацией, на востоке Украины продолжается война, а из Молдавии так и не были выведены иностранные вооруженные силы. Вместе с партнерами нам необходимо будет найти также мирное решение для прекращения боевых действий в Сирии, и остановить вызванную конфликтом гуманитарную катастрофу".

Андрей Крашевский
Редактор

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