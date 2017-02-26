Департамент предупреждает: на дорогах Эстонии может начаться гололедица
Инфоцентр шоссейных дорог в воскресенье вечером предупреждает участников движения, что температура воздуха близка к нулю и возникли благоприятные условия для гололедицы на дорогах.
Во второй половине дня покрытие основных и крупных шоссейных дорог было в основном влажным. По прогнозу, вечером в Эстонии ожидается дождь и мокрый снег. По регионам возможен туман.
Департамент напоминает водителям о необходимости выбирать скорость и стиль вождения в зависимости от погодных и дорожных условий.
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