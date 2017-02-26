Департамент предупреждает: на дорогах Эстонии может начаться гололедица

Вечером на дорогах Эстонии может возникнуть гололедица Фото: Scanpix

Инфоцентр шоссейных дорог в воскресенье вечером предупреждает участников движения, что температура воздуха близка к нулю и возникли благоприятные условия для гололедицы на дорогах.

Во второй половине дня покрытие основных и крупных шоссейных дорог было в основном влажным. По прогнозу, вечером в Эстонии ожидается дождь и мокрый снег. По регионам возможен туман.

Департамент напоминает водителям о необходимости выбирать скорость и стиль вождения в зависимости от погодных и дорожных условий.