Полиция будет угощать трезвых шоферов конфетами во время рейда

Конфеты Фото: Postimees/Scanpix

"Сегодняшний необычный подход к проведению операции появился благодаря интернет-приложению Teomeeter, где люди давали обещания о том, как улучшить культуру дорожного движения. Мы со своей стороны пообещали, что полиция сделает сюрприз для участников дорожного движения, когда соберет 100 000 обещаний. Надеюсь, что сегодня все получат конфеты и все водители будут трезвыми", – сказала капитан полиции Сирле Лойго.

В этом году полиция отстранила от дорожного движения почти 900 водителей, которые не должны были сидеть за рулем. Только за минувшие сутки полиция выявили 28 нетрезвых водителей, из которых трое были в состоянии наркотического, а 25 – алкогольного опьянения. В прошлом году по вине нетрезвых водителей произошло 165 ДТП, в которых погибли семь и получили травмы 214 человек.