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ETV+ готовит праздничную программу к годовщине ЭР: видеотрансляции, авторские проекты и интересные фильмы

Парад по случаю годовщины ЭР на площади Вабадузе. Фото: Teke/mil.net
Cегодня 11:11
Рубрика: Эстония

На 24 февраля телеканал ETV+ подготовил обширную программу трансляций праздничных мероприятий, в течение всего дня будет работать праздничная студия в Таллинне и Нарве, состоится премьера авторского проекта Артура Тюленева "Портреты независимости", а также телепремьера документального фильма Алены Суржиковой "Снег в Красной Поляне".

"Опыт прошлого сезона показал огромный интерес зрителей к прямым видеотрансляциям главных торжественных мероприятий 24 февраля на русском языке, – сказала главный редактор ETV+ Дарья Саар. – Для нас это было четким сигналом, подтверждающим, что русскоязычные люди, живущие в Эстонии хотят быть частью этих событий".

"В этом году поднятие флага, военный парад, вручение государственных наград, торжественную речь президента, а также праздничный прием наши зрители увидят в хорошем качестве с профессиональным русскоязычным комментарием. Мы не ограничимся только трансляциями. День рождения республики, на наш взгляд – это хорошая возможность задать себе и окружающим целый ряд важных вопросов. Ответы на которые мы надеемся найти вместе с гостями в праздничной студии в Таллинне и Нарве", — добавила Саар.

В 7:30 телеканал ETV+ покажет первую прямую трансляцию – поднятие государственного флага на башне "Длинный Герман". Приветственные слова произнесут репортер ETV+ Дмитрий Кукушкин и ведущая телеканала ETV Анна Гавронски, за кадром прямую трансляцию комментирует Дмитрий Пастухов.

Праздничная студия ETV+ в Таллинне и Нарве начнет работу в 8 утра. Ведущая Елена Соломина и ее гости познакомят телезрителей с интересными фактами о Дне независимости Эстонии.

В 8:55 начнется церемония возложения венков к подножию Монумента победы в Освободительной войне. Прямую трансляцию комментируют ведущий ETV+ Артур Тюленев и историк Игорь Копытин.

В 11:00 состоится телепремьера документального фильма "Снег в Красной Поляне" о селе Эсто-Садок в Сочи и его эстонской общине, которая живет там с конца XIX века.

Ровно в полдень начнется парад Сил обороны на площади Вабадузе в Таллинне. Прямую трансляцию комментируют Николай Лощин и Артур Захаров, репортер Дмитрий Кукушкин.

В канун Дня независимости президент Эстонии вручит государственные награды эстоноземельцам, чьи профессиональные достижения или общественная деятельность изменили жизнь страны к лучшему. Запись вручения государственных наград начнется в 16:15, комментируют Дмитрий Кукушкин и София Демченко.

В 17:30 в эфире вновь праздничная студия. Ведущие Елена Соломина и Илья Нартов в Таллинне, а также Юрий Николаев и Сергей Степанов в Нарве встречают гостей до 21:50, с перерывами на праздничный концерт в театре "Эстония" и на включения торжественного приема президента Эстонии.

Прямая трансляция праздничного концерта в театре "Эстония" и традиционной речи президента Эстонии начнется в 18:00.

В 19:15 стартует трансляция торжественного приема президента Эстонии Керсти Кальюлайд и господина Георга-Рене Максимовского. На связи из Концертного зала "Эстония" со студией ETV+ ведущие Анна Сапроненко и Николай Лощин.

В 22:00 зрители ETV+ увидят художественный фильм "Георг" о знаменитом эстонском баритоне Георге Отсе.

Подробнее с праздничной программой трансляции можно ознакомиться на портале etvpluss.err.ee.

Ирина Киреева
Редактор

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