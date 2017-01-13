Грипп набирает обороты, но пик заболеваемости еще впереди

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Сейчас много заболевших гриппом, но о пике заболеваемости пока говорить рано, так как на следующей неделе закончатся школьные каникулы, и количество заболевших возрастет, сообщила специалист по связям с общественностью департамента здравоохранения Ийрис Салури.

Из-за опасности гриппа, многие больницы Таллинна закрыли свои двери для посетителей. В передаче "Uudis+" на Викерраадио Салури отметила, что для больных, у которых и без того ослабленный организм, грипп может иметь судьбоносное значение, поэтому нужно относиться с пониманием к запрету посещений.

"Мы получали звонки с вопросами, почему больницы так долго закрыты, ведь люди хотят встретиться с родными. Это всё понятно. Но ведь никто не хочет остаться без своих близких? Так что давайте просто переживем этот период", - сказала она.

По словам специалиста, еще рано говорить о пике заболеваемости, потому что дети пойдут в школу только на следующей неделе, а по статистике в это время количество заболевших увеличивается.

Смертельные случаи заболевания гриппа чаще встречаются у пожилых людей, а также у людей с сопутствующими патологиями. По этой причине людям с хроническими заболеваниями необходимо делать вакцинацию от гриппа. Если же состояние здоровья не позволяет этого сделать, то вакцинироваться следует близким, чтобы не получить вирус от них.

"Грипп ни о чем не спрашивает. Только сегодня получила информацию, которой ещё нет в нашей статистике, что детская больница сообщила о смерти семимесячного ребенка, причиной которой стал грипп", - добавила Салури.

Специалист департамента здравоохранения считает, что необходимо решать вопрос на государственном уровне и подумать, как мотивировать больных людей оставаться дома, чтобы выздороветь быстрее и не заражать других. В качестве примера она рассказала о системе, которая действует в Латвии. В период высокого распространения вирусных заболеваний, при определенном уровне развития заболевания, больничный лист оплачивается с первого дня. В остальное время действует обычная система выплат. По мнению Салури, подобный принцип мог бы действовать и в Эстонии.

На последней неделе 2016 года в Эстонии было зафиксировано более 6000 случаев заболевания гриппом, рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 33%. Специалист подчеркивает, что мы имеем дело с большими цифрами, учитывая, что во время праздников и в понедельник люди не обращались к врачу. Опыт показывает, что за неделю число заболевших может вырасти от 9000 до 10 000, и это время, по мнению представителя департамента здравоохранения, ещё впереди.

Лучший способ избежать заболевания гриппа — вакцинация. Второй вариант — избежание контактов с больными, а также соблюдение правил гигиены в высокий сезон вирусных заболеваний.