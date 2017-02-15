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Ханно Томберг приступил к работе в концерне Eesti Meedia

Ханно Томберг не долго оставался без работы. Фото: ERR
Cегодня 13:47
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Со среды к работе в качестве директора по контенту и программам концерна Eesti Meedia приступает Ханно Томберг, который в ноябре покинул пост председателя правления Фонда содействия развитию предпринимательству (EAS) в связи со скандалом вокруг возврата пособия на развитие хутора президента Ильвеса. В январе СМИ писали о Томберге, как об одном из претендентов на должность руководителя правления ERR, которая освободится в конце мая.

Задачей Томберга станет руководство работой в области контента и программ действующих в Эстонии подразделений концерна Eesti Meedia, в том числе телеканалов, радиопрограмм, газет, новостных порталов и информагентства BNS, сообщила Балтийская служба новостей.

Ханно Томберг окончил отделение журналистики Тартуского университета в 1993 году. Он работал главным редактором газеты Eesti Päevaleht, главой новостной редакции TV3, а также главой новостной и спортивной редакций Eesti Raadio.

В период 2007-2014 Томберг был членом правления ERR, где отвечал за руководство теле- и радиопрограммами, редакцией новостей и редакцией спортивных новостей. В период 2014-2016 он был председателем правления фонда EAS.

После ухода в отставку с поста руководителя фонда СМИ рассматривали его в качестве возможного претендента на пост председателя правления ERR.

"Я с интересом жду возможности работы в крупнейшем медиа-концерне Эстонии и Балтийских стран. Моя цель — добиться большего сотрудничества между разноликими медиа-продуктами Eesti Meedia — газетами, телевидением, радио и онлайн-контентом", - сказал Томберг.

"Краеугольными камнями концерна Eesti Meedia являются 160-летняя газета Postimees с крупнейшей в Эстонии читательской аудиторией и ее новостные порталы, а также обладающий крупнейшей зрительской аудиторией телеканал Kanal 2, радио Kuku и информагентство BNS. Выдающимся является и вклад Eesti Meedia в развитие уездных газет" - сказал он.

По словам Томберга, в ближайшие годы издания и программы Eesti Meedia ждет ряд крупных проектов, в том числе эксклюзивное право трансляции Олимпийских игр по телевидению, радио и в интернете.

"Я считаю Ханно одним из самых сильных медиаруководителей высшего уровня в Эстонии, его переход в нашу организацию был одной из моих главных целей. Я знаю, что наше сотрудничество будет масштабным и продолжительным и что под руководством Ханно мы сможем еще лучше использовать связанные с сотрудничеством разных медиаканалов возможности", - сказал председатель правления Eesti Meedia Свен Нуутманн.

AS Eesti Meedia запускает процесс консолидации, в ходе которого будут объединены все расположенные в Эстонии медиа-предприятия концерна. В этой связи из Eesti Meedia уходят председатель правления Postimees Grupp Пеэп Кала и председатель правления Kanal 2 Урмас Ору.

Сергей Михайлов
Редактор

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