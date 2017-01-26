В будущем размер пенсий в Эстонии будет зависеть не от зарплаты, а от рабочего стажа

Пенсионеры Фото: ERR

В четверг, 19 января, правительство страны приняло решение, в соответствии с которым размер пенсии I ступени будет зависеть не от зарплаты, как прежде, а от трудового стажа. На такую систему государство намерено перейти в 2037 году.

"Наша задача - дать людям чувство уверенности в том, что в старости они будут защищены от бедности. Это значит, что пенсионная система должна гарантировать достаточный доход вне зависимости от размера зарплаты", - заявила министр социальной защиты Кайа Ива, слова которой приводит rus.postimees.ee.

Для того, чтобы обеспечить солидарность пенсий, кабинет правительства решил изменить формулу расчета пенсий. Это означает, что вместо страховой части, зависящей от размера зарплаты будет накапливаться так называемая стажевая часть, которая зависит от количества проработанных лет.

"Результатом станет пенсионная система, которая будет состоять из зависящей от солидарности первой, зависящей от социального налога второй и добровольной, основанной на вкладе самого человека третьей ступени", - пояснила министр.

Изменения не коснутся нынешних пенсионеров, получающих пенсию по старости, не коснутся они и уже накопленных паев пенсионного фонда, однако со вступлением изменений в силу с 2037 года начнут учитывать только стажевую часть.

Для того, чтобы пенсионная система отвечала требованиям демографического развития и при снижении численности населения было бы возможно выплачивать ту пенсию, которая выплачивается сегодня, правительство решило с 2027 года увязать пенсионный возраст с ожидаемой продолжительностью жизни.

Вместе с повышением пенсионного возраста было решено изменить пенсионную систему и сделать ее более гибкой. В будущем люди получат возможность сами выбирать возраст выхода на пенсию, получать пенсию частично или же на время приостанавливать ее выплату, при этом в итоге не теряя в деньгах.