logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В будущем размер пенсий в Эстонии будет зависеть не от зарплаты, а от рабочего стажа

Пенсионеры Фото: ERR
Cегодня 18:12
Рубрика: Эстония

В четверг, 19 января, правительство страны приняло решение, в соответствии с которым размер пенсии I ступени будет зависеть не от зарплаты, как прежде, а от трудового стажа. На такую систему государство намерено перейти в 2037 году.

"Наша задача - дать людям чувство уверенности в том, что в старости они будут защищены от бедности. Это значит, что пенсионная система должна гарантировать достаточный доход вне зависимости от размера зарплаты", - заявила министр социальной защиты Кайа Ива, слова которой приводит rus.postimees.ee.

Для того, чтобы обеспечить солидарность пенсий, кабинет правительства решил изменить формулу расчета пенсий. Это означает, что вместо страховой части, зависящей от размера зарплаты будет накапливаться так называемая стажевая часть, которая зависит от количества проработанных лет.

"Результатом станет пенсионная система, которая будет состоять из зависящей от солидарности первой, зависящей от социального налога второй и добровольной, основанной на вкладе самого человека третьей ступени", - пояснила министр.

Изменения не коснутся нынешних пенсионеров, получающих пенсию по старости, не коснутся они и уже накопленных паев пенсионного фонда, однако со вступлением изменений в силу с 2037 года начнут учитывать только стажевую часть.

Для того, чтобы пенсионная система отвечала требованиям демографического развития и при снижении численности населения было бы возможно выплачивать ту пенсию, которая выплачивается сегодня, правительство решило с 2027 года увязать пенсионный возраст с ожидаемой продолжительностью жизни.

Вместе с повышением пенсионного возраста было решено изменить пенсионную систему и сделать ее более гибкой. В будущем люди получат возможность сами выбирать возраст выхода на пенсию, получать пенсию частично или же на время приостанавливать ее выплату, при этом в итоге не теряя в деньгах.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 18.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В текущем году закончится срок действия ID-карт у 200 000 граждан Эстонии
 foto
Технического директора Северо-Эстонской региональной больницы задержали по подозрению в коррупции
 foto
Минобраз профинансирует ремонт Йыгеваской основной школы

Зарубежные новости

foto
В Монте-Карло стартует чемпионат мира по авторалли
 foto
Яна Тоом: новый президент Европарламента займет более взвешенную позицию в отношении России