Кайа Ива: неправильно утверждать, что при расчете пенсии зарплата не будет учитываться

Кайа Ива. Фото: Postimees/Scanpix

По словам министра социальной защиты Кайи Ива (IRL), утверждение, что при определении размера пенсии зарплата больше не будет учитываться, неверное. Она также отметила, что если бы в Эстонии и дальше действовала нынешняя пенсионная система, то многие будущие пенсионеры вынуждены были бы ходатайствовать о социальных пособиях.

В четверг, 19 января, правительство сообщило новость о том, что пенсионная система будет реформирована. Эта новость сразу же попала под огонь критики со стороны оппозиционной Партии реформ. Бывший премьер-министр и экс-лидер реформистов Таави Рыйвас сказал, что из-за этого неожиданного изменения многие работающие люди потеряли надежду на высокую пенсию. По словам Рыйваса, принятая во времена второго правительства Марта Лаара пенсионная реформа имела правую направленность, а теперь произошел крутой разворот, передает новостной портал ERR.

"Я сожалею, что умный человек говорит такие глупости", - сказала Кайа Ива в ответ на критику Рыйваса. Она отметила, что, по сути, это решение является продолжением работы предыдущего правительства.

"Вся эта тематика должна быть очень хорошо известна политической партии, ранее входившей в правительство. В прошлом году эта тема после долгих исследований и дискуссий дважды поднималась на заседаниях кабинета министров. Чего, вероятно, тогда не хватило, так это смелости принять решение", - сказала Ива.

Пенсионеры не должны жить на пособия

Министр пояснила, что 77% людей в Эстонии получают зарплату ниже средней, и реформа пенсионной системы позволит этим людям в будущем получать нормальную пенсию. "Большая часть пенсионеров должна была бы просить о дополнительном пособии. Это не должно быть нашей целью", - подчеркнула Ива.

По словам министра, понятно, что утверждение о том, что при расчете размера пенсии зарплата не учитывается, неверно. "Этот аргумент, что зарплата больше не учитывается, является ложным. От зарплаты полностью зависит вторая ступень пенсии, люди сами могут туда вносить деньги, государство также вносит свой вклад, и все это на основе заработной платы. Первая ступень - это то, что будет рассчитываться из принципа солидарности и в течение длительного перехода будут учитываться годы трудового стажа. Все то, что было заработано ранее, остается, и с 2020 по 2036 годы мы будем применять так называемый синтезный подход, когда при расчете одной половины первой ступени будет учитываться заработная плата, а при расчете другой половины — стаж. И начиная с 2017 года планируется учитывать только стаж", - пояснила министр.

Все записано в коалиционном соглашении

Ива подтвердила, что в коалиционном соглашении есть ссылки на принятые изменения, и ничего удивительного здесь не должно быть. "Я думаю, что здесь не было большого сюрприза. Это удивление демонстрируют оппозиционные политики", - сказала Ива.

"Мы делаем это для того, чтобы пенсионная система была более разумным и устойчивой, чтобы нам не пришлось разводить руки, что у нас нет денег или что у нас большая часть пенсионеров вынуждена жить в нищете", - пояснила она.