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"Инсайт": спасатели-добровольцы чинят машины за свой счет — у государства нет денег

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Артур Захаров, "Инсайт"
Bчера 21:53
Рубрика: Эстония

Средний возраст автомобилей добровольческих спасателей — 35-40 лет. Многие из них давно выработали свой ресурс и не всегда готовы к экстренному выезду. Поддержание машин в исправном виде — задача самих добровольцев, однако на восстановление старых автомобилей уходит очень много времени и средств. Денег, которые сейчас выделяет государство, не хватает. Состояние автомобилей влияет на скорость прибытия спасателей на место происшествия — когда дорога каждая секунда.

В Эстонском музее под открытым небом стоит ЗИЛ-130 еще советского производства. Автомобиль вполне мог быть музейным экспонатом, но на самом деле эта машина заправлена водой и уже сейчас готова к экстренному выезду. Поддержание машин в исправном виде — задача самих добровольцев. Этот ЗИЛ числится в резерве добровольческой бригады Хюйру.

Основную машину бригады - ЗИЛ-131 - спасатели восстановили почти с нуля. Работы заняли потребовали два года работы, 3000 человеко-часов и потребовало чуть больше 20 000 евро. Государство выделило на ремонт 3500 евро — остальные расходы покрыли сами добровольцы-спасатели.

"В первую очередь это сказывается на скорости машин. Если мы должны быть первыми на месте и выезжать на старом ГАЗ-66, то первые десять километров больше 60 км/ч они не едут. Проблема в скорости", - сетует председатель правления Союза спасателей Райт Килланди.

Норматив скорости реагирования для добровольцев в зависимости от части — до 15 минут. В 2015 году у каждой четвертой команды добровольцев возникали проблемы с выполнением своей нормы. Норматив для бригады Хюйру самый строгий — пять минут. Дорога каждая секунда.

В данный момент средства на дополнительное финансирование добровольческих спасателей взять неоткуда — в средствах остро нуждаются и профессиональные бригады.

Откуда взять деньги?

По словам Килланди, суммы, которая имеется — миллиона евро — недостаточно: "Должно быть как минимум три миллиона. Но мы понимаем, у государства нет столько денег. И мы должны как-то справиться с теми деньгами и средствами, которые у нас есть”.

Спасательный департамент солидарен: увеличить финансирование добровольцев следует втрое. Новое правительство обещало дать лишь 500 тысяч евро в следующем году. Впрочем, трудности добровольцев — эхо проблем профессиональной службы в целом: часть экипажей совершает выезды в минимальном составе, а аудит показал необходимость вливаний в размере 148 миллионов помимо текущего бюджета.

"Если у нас найдется достаточно политической решимости выделить Спасательному департаменту дополнительные 148 млн евро, мы сможем сохранить спасательную службу на прежнем уровне и помимо этого поддерживать добровольцев на очень хорошем уровне”, - считает исполняющий обязанности директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви.

Найдутся деньги или нет — вопрос открытый. До тех пор спасательной службе придется принимать пограничные решения: в следующем году департамент получит 86 новых машин и распределит часть амортизированной техники между добровольцами. Но хорошо ли это, если они более требовательны к ремонту. А пока что бригада Хюйру продолжит работать на советских автомобилях.

Юлия Тислер
Редактор

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