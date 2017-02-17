На шоссе Таллинн-Нарва произошла авария, пострадали два человека

Скорая помощь. Фото: Postimees/Scanpix

В четверг днем в волости Йыэляхтме на 11-м километре шоссе Таллинн-Нарва в Харьюмаа произошла авария, в которой пострадали два человека.

По предварительным данным, в затормозивший автомобиль BMW X1, за рулем которого была 40-летняя женщина, сзади въехал фургон Peugeot Boxer, за рулем которого был 28-летний мужчина.

Водителя Peugeot доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, а 14-летнего мальчика, находившегося в BMW – в Таллиннскую детскую больницу.