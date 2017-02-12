В Турции арестованы более 400 предполагаемых членов ИГ
В Турции по подозрению в связях с группировкой "Исламское государство" арестованы более 400 человек.
Аресты проводились по всей стране, включая столицу, Стамбул, Газиантеп и Измир. В Анкаре были арестованы 60 человек, большинство из них иностранцы, передает в воскресенье Би-би-си.
Крупнейшая операция была проведена в юго-восточной провинции Шанлыурфа, там задержаны более 100 подозреваемых.
В 2016 году в Турции произошло несколько крупных нападений, в организации которых власти обвиняют как курдских сепаратистов, так и джихадистов.
В декабре было совершено нападение на ночной клуб в Стамбуле, в результате чего погибли 39 человек, в основном иностранцы. Ответственность взяла на себя группировка "Исламское государство".
Две недели спустя полиция задержала гражданина Узбекистана Абдулкадира Машарипова, который, как утверждают власти, сознался в совершении этого нападения.
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