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Грузовик во время теракта в Берлине остановился из-за автоматической тормозной системы

Грузовик, въехавший в толпу на рождественском рынке в Берлине. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 21:40
Рубрика: За рубежом

Грузовик, за рулем которого находился террорист Анис Амри, остановился после того, как проехал 80 метров по территории рождественской ярмарки в центре Берлина, только благодаря тому, что сработала автоматическая тормозная система. К такому выводу, согласно газете Süddeutsche Zeitung, пришла экспертная группа, расследующая обстоятельства теракта 19 декабря.

По данным следователей, система среагировала на резкий удар и заставила грузовик остановиться. Иначе он продолжил бы движение, что могло привести к еще большим жертвам. "Жизни людей спасла техника", - цитирует издание вывод комиссии.

Ранее появилась информация о том, что водитель транспортной компании, гражданин Польши, находясь в кабине рядом с террористом, пытался помешать совершить наезд на граждан и выкрутить руль, за что и получил смертельное ранение от сидящего за рулем исламского радикала. В интернете появилась петиция с призывом посмертно присудить поляку Крест за заслуги перед ФРГ. Однако затем правоохранительные органы установили, что исламист выстрелил в голову поляку примерно за три часа до теракта, так что тот не мог помешать Амри и заставить его остановить машину, передает ТАСС.

Теракт в Берлине был совершен вечером 19 декабря - тягач с прицепом, которым управлял тунисец Амри, въехал на территорию рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Амри был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.

Надежда Берсенёва
Редактор

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