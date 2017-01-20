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Команда Трампа планирует телефонный разговор с Путиным

Майкл Флинн. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 21:22
Рубрика: За рубежом

Советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трамп Майкл Флинн накануне Нового года контактировал с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком по поводу будущего телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Контакты Флинна с Кисляком касались только договоренности о телефонном разговоре президентов двух стран и на них не обсуждались никакие вопросы по существу. Об этом в пятницу, 13 января, заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, сообщило издание The Hill.

По словам Спайсера, Флинн и Кисляк обменялись короткими текстовыми сообщениями 28 декабря, за день до того, как президент США Барак Обама принял решение о высылке из США десятков российских дипломатов в качестве ответной меры на вмешательство Кремля в американские выборы.

Первым о контактах Флинна и Кисляка сообщило издание Washington Post, по данным которого они говорили "несколько раз" 29 декабря.

Ранее в пятницу агентство Associated Press сообщило, что администрация Белого дома считает, что Флинн и Кисляк также беседовали несколько раз во время процесса передачи власти администрации Трампа, который начался после победы республиканца на президентских выборах в ноябре 2016 года.

Андрей Крашевский
Редактор

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