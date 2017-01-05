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Трамп призвал США вместо санкций против России думать о своей жизни

Дональд Трамп. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 08:20
Рубрика: За рубежом

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Америке стоит забыть о претензиях относительно хакерских атак со стороны России во время американской президентской кампании и двигаться дальше.

"Я думаю, что нам надо двигаться дальше. Я думаю, что компьютеры серьезно усложнили нам жизнь", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, нужно ли администрации США вводить новые санкции против России, передает Би-би-си.

В ответ на вопрос журналиста о хакерских атаках Дональд Трамп заметил, что в компьютерную эпоху "никто не знает точно, что происходит".

Трамп ранее выражал сомнения в выводах американской разведки о том, что за атакой на компьютеры Демократической партии США во время избирательной кампании стоят российские хакеры.

По сообщениям СМИ, президент Обама в четверг собирается объявить о новых санкциях против России в ответ на хакерские атаки.

Новые санкции Белого дома могут включать в себя дипломатические и другие меры. В том числе могут быть названы имена людей, предположительно ответственных за информационную кампанию, в рамках которой использовались сведения, полученные благодаря взлому компьютеров Демократической партии.

Сам Трамп настаивает на том, что отношения с Россией можно было бы улучшить. На прошлой неделе он заявил, что получил "очень приятное" письмо от российского президента Владимира Путина, в котором тот призывает наладить более тесные связи между двумя странами.

Сергей Михайлов
Редактор

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