ФОТО и ВИДЕО: на территории военного музея в Виймси реконструировали события войны 1919 года

В преддверии Дня независимости Эстонской Республики члены военно-исторических клубов из пяти стран возрождают сражения 1919 года. Реконструкция "Южный фронт" посвящена битвам, проходящим в районе Пскова, передает "Актуальная камера".

Жители Таллинна и гости столицы смогли увидеть, как проходили бои между частями Красной и Эстонской армии. На этот раз участники исторических клубов восстанавливали весенние события Освободительной войны 1919 года. На территории Военного музея в воскресенье сражались красноармейцы, куперьяновские партизаны и Северный корпус белых войск.

"Уроки прошлого позволяют нам избежать ошибок в будущем. Воссоздавая те события, мы пытаемся сами окунуться в ту эпоху, ощутить те тяжести жизни, которые переживали наши прадеды и прапрадеды, и донести эту информацию до поколения молодых", – пояснил командир клуба "Доброволец" из Санкт-Петербурга Дмитрий Лебедев.

Реконструкция боя была максимально приближена к историческим событиям. Как и много лет назад в кровопролитном сражении участвовали и женщины, и дети.

"Воевали и обычные школьники, многие из них лгали о своем возрасте. Чтобы отправиться на войну, нужно было быть 18-летним, поэтому они говорили, что уже совершеннолетние, хотя сами были намного младше", – сказал участник Ханс Гутхан.

В этом году в воссоздании исторического сражения принимали участие 80 человек из Эстонии, Латвии, Белоруссии, Украины и России.

"Несмотря на политические разногласия между нашими странами как в данный момент, так и раньше, все реконструкторы говорят на одном языке. Мы можем не сходиться во взглядах на историю, но мы всегда друзья на поле и перед сражением. Здесь нас встречают очень тепло", – добавил Дмитрий Лебедев.