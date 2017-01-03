Синоптики обещают морозы и снег, но только в новом году

Зима в Янеда. Фото: Айн Палосон/minupilt.err.ee

В новогоднюю ночь в Эстонии пройдут дожди, небольшое похолодание обещают со второй половины 1 января, а в начале следующей недели температура воздуха упадет до -10 градусов.

В ночь на среду, 28 декабря, и утром местами пройдет снег, на островах и побережье возможен дождь. Днем вероятность осадков будет меньше. Ветер западный 7-12 м/с, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 17-20 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха – от 0 до -2, на островах и западном побережье – от 0 до +2 градусов.

В ночь на четверг осадков не ожидается. Температура упадет до -2..-7 градусов, на побережье останется в районе 0. Днем более теплая и влажная воздушная масса распространится над Балтийским морем. В первой половине дне будет без осадков, после местами пройдут мокрый снег, дождь. Температура воздуха в Западной Эстонии – от 0 до +3, в Восточной – от 0 до -3, вечером и здесь поднимется выше 0.

В пятницу временами возможен небольшой дождь, на материке – мокрый снег. Порывы юго-западного, западного ветра могут достигать 15 м/с. Температура воздуха – от 0 до +5 градусов.

В субботу порывы ветра на побережье будут достигать 18 м/с. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем и вечером обещают дождь. Температура воздуха – от +2 до +7 градусов.

В новогоднюю ночь местами будут идти дожди. Ветер сильный, западный, порывами от 15 до 20 м/с. К утру немного ослабеет. С полудня похолодает, пройдет мокрый снег, на островах и побережье — дождь. Ветер поменяется на северо-западный. Температура воздуха – от 0 до +5, после полудня начнет постепенно падать.

В понедельник, 2 января, временами пройдет снег. Ветер северный, днем вновь может усилиться. Температура воздуха – от 0 до -5, вечером заметно упадет.

Во вторник местами пройдет снег. Северный ветер ослабеет. Температура воздуха ночью – от -5 до -10, днем – от -2 до -7 градусов.