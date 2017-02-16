Вокруг Эйфелевой башни собираются возвести пуленепробиваемую стену для защиты от террористов

Один из главных символов Франции - Эйфелева башня Фото: Scanpix

Стена из пуленепробиваемого стекла может быть установлена уже осенью этого года вокруг Эйфелевой башни в Париже.

Проект, целью которого является защита главной достопримечательности Парижа от террористических угроз, предусматривает возведение стены высотой 2,5 м, которая охватит большую часть садов вокруг Эйфелевой башни, передает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

"Все работы по усилению безопасности и защиты Эйфелевой башни обсуждаются с городскими архитекторами, чтобы они не навредили внешнему виду района", - отметил помощник мэра Парижа по туризму Жан-Франсуа Мартан. По информации французских СМИ, стоимость этого защитного сооружения оценивается в 20 млн евро.