С 25 по 28 февраля в Эстонии пройдут масленичные гулянья

Масленица. Фото: горуправа Ласнамяэ

Масленичные гулянья пройдут 25 февраля в парке Паэ в Ласнамяэ, на Таллинском ипподроме, в Эстонском музее под открытым небом и в мызе Керну, 26 февраля празднование продолжится в Маарду, 28 февраля эстонская Масленица будет отмечаться в центре под открытым небом Ванамыйза, а также в районах Таллинна Мустамяэ и Кристийне. В Ида-Вирумаа праздник пройдет 25 февраля в Кохтла-Ярве, 26 февраля в Нарве и Силламяэ.

В предстоящую субботу, 25 февраля, в парке Паэ на территории за зданием управы Ласнамяэ пройдет празднование Масленицы. Программа запланирована с 14:00 до 17:00. Все гости смогут поводить хороводы со сказочными персонажами из представления театра "Гротеск". Традиции поддержат ансамбль народного танца Pääsuke, ансамбли Айрис и Чары. В завершении мероприятия - традиционное сожжение чучела Масленицы. Вход на мероприятие свободный.

25 февраля проводы зимы пройдут и на Таллинском ипподроме. В программе мероприятия, которое начинается в 12:00, изготовление подков в кузнице, катание на лошадях и пони, а также забег лошадей и традиционное сжигание чучела. Будет открыта мастерская по изготовлению масленичных матрешек, подков и лошадок. Питание в течение дня: гороховый суп, булочки со взбитыми сливками, блины, чай и кофе. Вход на праздник бесплатный. С программой можно ознакомиться здесь.

В субботу с 11:00 до 16:00 славянская Масленица будет также праздноваться в Эстонском музее под открытым небом, где познакомят с масленичными обычаями национальных меньшинств и пройдут концерты. Выступят украинский ансамбль "Журба", славянский фольклорный ансамбль "Былина", детский русский фольклорный ансамбль "Кадриль", а также фольклорный ансамбль Эстонско-Мордовского общества "Vastoma" и фольклорный ансамбль Удмурдского объединения "Ošmes".

Будут печь традиционные мокшанские блины, и зазывать песнями весну. На хуторе сету блины испекут в печи, собъют масло и смастерят масленичных кукол. В доме причудских староверов готовят медовые пряники и пряный сбитень. На хуторском дворе обрабатывают лен. Кроме того можно будет принять участие в народных масленичных играх и состязаниях, выпить чай из самовара и посетить блинное кафе Roosa Pipar. День оканчивается ритуальным сожжением чучела Масленицы и проводами зимы.

Более подробная информация здесь.

26 февраля празднование Масленицы можно будет продолжить в Маарду

В воскресенье, 26 февраля, с 10:00 до 18:00 в Маарду на площади перед Народным домом (Karjääri, 4) состоится традиционное празднование Масленицы. В 10:00 откроется ярмарка, с 11:00 все желающие могут принять участие в конкурсах и аттракционах. В течение дня на основной сцене выступят ансамбли "Былица", "Сирин", "Купава", хор "Радуга", шоу–театр "Ягори". В программе - выступление артистов областной филармонии Пскова.

Завершится праздник в 18:00 сжиганием чучела Масленицы и фейерверком. С программой можно ознакомиться здесь.

Празднование Масленицы в Ида-Вирумаа

25 февраля в 12:00 в Кохтла-Ярве традиционно состоится празднование Масленицы. Праздник будет проходить на территории Дома творчества школьников по адресу: Кохтла-Ярве, Кескаллее 31. В программе праздника участвуют творческие коллективы Дома творчества школьников и Центра культуры, а также городской оркестр. Будут проведены игры с призами, аукцион блинов, катание на лошадях и квадроциклах сожжение чучела Масленицы. Всех гостей ждет масленичное угощение – чай с блинами.

26 февраля в 13.30 Нарвский музей приглашает всех в замок, чтобы вместе отметить объединенный праздник Масленицу/Vastlapäev и попрощаться с зимой. В 13:00 пройдет шествие с чучелами от Художественной галереи до замка, а в 13:30 празднование продолжится во дворе Нарвского музея, где оценят и сожгут масленичные чучела, проведут различные состязания, а также проведут эстонские и русские игры. Проведет праздник ансамбль "Супрядки". Мероприятие бесплатное.

В Силламяэ празднование пройдет 26 февраля с 10:00 до 15:00 на улице Чкалова, 25. С программой можно ознакомиться здесь.

На следующей неделе отметят Vastlapäev

Во вторник, 28 февраля, с 18:00 до 21:00 в центре под открытым небом Ванамыйза будет открыта большая горка и каток (если будет достаточно холодно). На празднике можно будет помериться силами в самом длинном скольжении, фигурных гонках и саночном ралли, поучаствовать в песенных и танцевальных соревнованиях, снежном диско и викторине. Также будет работать кафе, в котором можно купить гороховый суп, масленичные булочки и горячие напитки. Вход свободный.

В парке Ряэгу, по адресу Нымме теэ, 52 с 16:45 до 19:15 пройдет бесплатное мероприятие, на котором будет петь Сергей Масин, танцевальная труппа Dragonels покажет огненное шоу, будут организованы разные игры и катание на пони, а гостям праздника будут предложены булочки со взбитыми сливками и чай.

В этот же день, 28 февраля, эстонская Масленица будет отмечаться в районе Мустамяэ на стадионе по адресу Вильде теэ,120. Гулянья стартуют в 17:30, а поучаствовать в работе мастерских и народных играх смогут как взрослые, так и дети. Также можно будет послушать музыку возле большого костра.