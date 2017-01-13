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Нестеров и Нестеровский перешли из нарвского "Транса" в "Инфонет"

Кирилл Нестеров и Роман Нестеровский усилили "Инфонет". Фото: официальный сайт "Инфонета"
Cегодня 19:49
Рубрика: Спорт

Первыми новичками "Инфонета", который в предстоящем сезоне будет выступать под названием FCI Tallinn, в 2017 году стали защитник Роман Нестеровский и хавбек Кирилл Нестеров из нарвского "Транса". Оба игрока уже выступали за "Инфонет" на предновогоднем турнире ЭФС. Соглашение с обоими футболистами рассчитано на два года.

"Думаю, что переход в FCI Tallinn это шаг вперед для меня и моей семьи", - передает слова Нестеровского официальный сайт клуба.

Нестеровский родился в 1989 году в Нарве. Играл за "Воку" и йыхвискую "Орбиту". С 2007 по 2012 год выступал за силламяэский "Калев" (с перерывом на "Лоотус" из Кохтла-Ярве в 2010-м), с которым выиграл серебряные медали чемпионата Эстонии в 2009 году.

В 2012-м вернулся в родной город и стал игроком "Транса", в котором дослужился до капитана команды. За четыре сезона в нарвском клубе забил 19 голов - впечатляющий результат для центрального защитника. В чемпионате Эстонии-2016 года провел все 36 поединков с первой до последней минуты.

Кирилл Нестеров - воспитанник нарвского футбола. С 2008 по 2014 год играл в России во второй лиге за "Локомотив" из Лиски (Воронежская область) В 2014-м выступал также за команду "Выбор-Курбатово" (Воронеж) во второй лиге чемпионата РФ. В 2015-м вернулся в Нарву, где стал играть за "Транс". В 48 поединках за нарвский клуб забил девять мячей.

"Учитывая,что Николай Машичев решил продолжить свою карьеру в другом клубе, мы нуждались в игроке такого же уровня на фланге атаки и думаем, что Нестеров - тот игрок, который нам подходит. У него есть большая мотивация к развитию и самореализации. Плюс он еще и универсальный футболист, способный сыграть на других позициях. Нестеровский - это очень опытный игрок, и мы верим, что его уровень и лидерские качества добавят нам надежности и стабильности в обороне, учитывая длинный сезон и участие в Лиге чемпионов", - прокомментировал трансферы главный тренер FCI Tallinn Александр Пуштов.

"Инфонет" выиграл чемпионат Эстонии-2016, а "Транс" в минувшем сезоне занял восьмое место.

Виктор Сольц
Редактор

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