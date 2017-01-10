Два эстонских мотогонщика стартовали в ралли-рейде "Дакар" в Парагвае

Томас Трийса и Март Меэру Фото:ERR

В столице Парагвая Асунсьоне 2 января стартовал ралли-рейд "Дакар". На старт среди 316 экипажей из 59 стран мира вышли эстонские мотогонщики Томас Трийса и Март Меэру. Гонка проходит со 2 по 14 января. Маршрут составляет 8800 км и проходит через три страны Южной Америки.

Для Томаса Трийса этот "Дакар" – второй в карьере. Он принимал участие в данных соревнованиях три года назад и занял 52-е место в зачете мотоциклистов.

"Тогда я был разочарован своей позицией в протоколе, – признался Томас в интервью официальному сайту ралли-рейда "Дакар". – Все из-за поломки мотоцикла на пятом этапе. Но тот "Дакар" до сих пор остается главным впечатлением в моей мотоциклетной карьере. Я начинал с мотокросса, а затем выступал в гонках эндуро. На "Дакар-2017" я поставил для себя две цели: во-первых, финишировать, во-вторых, показать максимально лучший результат. Перед отъездом в Южную Америку я старался как можно лучше подготовить к гонке свой мотоцикл, а также побольше спать".

На первом спецучастке протяженностью 39 км Трийса, выступающий как и его соотечественник на мотоцикле Husqvarna, показал 60-е время в своем классе (34 минуты 11 секунд). У Меэру – 111-й результат (38 минут 31 секунда).

Второй этап пройдет между Ресистенсией и Сан-Мигелем. Его общая протяженность составит 803 км, из которых 284 км придется на спецучасток.

Всего на старт "Дакара" вышли 316 транспортных средств из 59 стран мира. Маршрут проложен по территории трех стран — Парагвая, Боливии и Аргентины. Причем Парагвай принял гоночный караван впервые в истории. Гонка проходит со 2 по 14 января. Маршрут составляет 8800 км, из которых 3900 километров приходится на скоростные спецучастнки.