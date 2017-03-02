Союз конного спорта выступает за возможность перевозить лошадей через границу в Нарве

Конный спорт. Фото: Сийм Семискар/ERR

На эстонско-российской границе есть всего одно место, через которое можно транспортировать лошадей из Эстонии в Россию и обратно – Лухамаа. Такая же возможность в Нарве сделала бы путешествие животных намного короче.

"Мы хотим создания временной возможности пересечения границы во время соревнований и выставок. Тогда лошадей не нужно будет везти в объезд Чудское озера во время поездки в Петербург", – пояснил генеральный секретарь союза конного спорта Эстонии Сийм Ныммоя изданию Maaleht, передает ERR UUdised.

Однако создать ветеринарно-контрольный пункт не так и просто, он должен соответствовать требованиям, установленным Европейской комиссией. Здание, используемое для контроля, должно располагаться на таможенной территории дорожного пограничного пункта, открытого для международного движения. В исключительных случаях возможно строительство за пределами погранпункта и в Нарве придется с этим считаться – на территории погранпункта нет места для строительства нового здания.

Надо будет выполнить и еще одно важное условие – достичь с Россией договоренности о ветеринарном контроле в Ивангороде.

Согласно информации, полученной из российского союза конного спорта, он существовал в 2011-2012 гг, но нынешнее состояние надо проверить, сказал Ныммоя.

Как отметил вице-канцлер по вопросам пищевой безопасности, науки и развития Тоомас Кеввай, Министерство сельской жизни в сотрудничестве с конным сектором работает над тем, чтобы создать предпосылки для строительства строения, подходящего для ветеринарного контроля лошадей, в Нарве. В ведомстве надеются преодолеть препоны – достичь договоренности с Россией и найти подходящее место для строительства здания.