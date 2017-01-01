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Полиция призывает к бдительности на дорогах Вирумаа из-за гололеда

ДТП в Вайвара. Фото: полиция ЭР
Cегодня 12:59
Рубрика: Ида-Вирумаа

В воскресенье утром в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа из-за гололеда многие водители не справились с управлением автомобиля. Произошло несколько ДТП, в большинстве из них люди, к счастью, не пострадали, но в двух случаях водители и пассажир нуждались в медпомощи.

В Вирумаа многие дороги были покрыты черным льдом, передает Идаская префектура.

В 8:45 в волости Вайвара (Ида-Вирумаа) на 197-м километре шоссе Таллинн - Нарва съехал с дороги автомобиль Toyota. Сидевшую за рулем 64-летнюю женщину доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Пассажир - 65-летний мужчина - не пострадал.

В 9:50 в волости Кадрина (Ляэне-Вирумаа) на 75-м километре шоссе Таллинн - Нарва с дороги съехал автомобиль Suzuki. Водителя (54-летнюю женщину) и пассажира (27-летнюю женщину) отвезли в Ракверескую больницу.

"Дороги очень скользкие. Поэтому просим всех участников дорожного движения быть очень внимательными и сделать все от себя зависящее, чтобы ваш путь был безопасным, – говорит капитан полиции Тарво Крууп. - Стиль вождения должен соответствовать погодным условиям – следует выбрать такую скорость, которая позволит водителю отреагировать на неожиданное препятствие на дороге или изменившиеся дорожные условия. Обязательно надо держать дистанцию, чтобы избежать возможный наезд на другой автомобиль".

Виктор Сольц
Редактор

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