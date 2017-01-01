Полиция призывает к бдительности на дорогах Вирумаа из-за гололеда

ДТП в Вайвара. Фото: полиция ЭР

В воскресенье утром в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа из-за гололеда многие водители не справились с управлением автомобиля. Произошло несколько ДТП, в большинстве из них люди, к счастью, не пострадали, но в двух случаях водители и пассажир нуждались в медпомощи.

В Вирумаа многие дороги были покрыты черным льдом, передает Идаская префектура.

В 8:45 в волости Вайвара (Ида-Вирумаа) на 197-м километре шоссе Таллинн - Нарва съехал с дороги автомобиль Toyota. Сидевшую за рулем 64-летнюю женщину доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Пассажир - 65-летний мужчина - не пострадал.

В 9:50 в волости Кадрина (Ляэне-Вирумаа) на 75-м километре шоссе Таллинн - Нарва с дороги съехал автомобиль Suzuki. Водителя (54-летнюю женщину) и пассажира (27-летнюю женщину) отвезли в Ракверескую больницу.

"Дороги очень скользкие. Поэтому просим всех участников дорожного движения быть очень внимательными и сделать все от себя зависящее, чтобы ваш путь был безопасным, – говорит капитан полиции Тарво Крууп. - Стиль вождения должен соответствовать погодным условиям – следует выбрать такую скорость, которая позволит водителю отреагировать на неожиданное препятствие на дороге или изменившиеся дорожные условия. Обязательно надо держать дистанцию, чтобы избежать возможный наезд на другой автомобиль".