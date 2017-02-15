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Решение по апелляции обвиненного в гибели пациента врача из Ида-Вирумаа суд вынесет в марте

В зале суда. Фото: Сим Лыви, ERR
Cегодня 14:08
Рубрика: Ида-Вирумаа

В среду, 8 февраля, Тартуский окружной суд рассмотрел апелляцию врача из Ида-Вирумаа Игоря Горячева, который судом первой инстанции был признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Криста Тамм, решение по апелляции будет вынесено 22 марта.

Вируский уездный суд 29 декабря 2016 года приговорил Горячева к условному лишению свободы сроком на полтора года. Отбывать наказание ему не придется, если в ближайшие два года он не совершит новое преступление.

История с участием бывшего врача Ида-Вируской центральной больницы Игоря Горячева произошла в ноябре 2012 года. В экстренное отделение больницы поступил 42-летний мужчина с диагнозом ”подозрение на кровотечение пищеварительного тракта”.

Игорь Горячев осмотрел пациента и отправил его домой, посоветовав обратиться к семейному врачу. На следующий день тот скончался от резкого ухудшения состояния здоровья.

Прокуратура обвинили врача в том, что тот небрежно выполнил свою работу, не диагностировав у пациента кишечное кровотечение, и своим бездействием причинил по неосторожности смерть мужчине.

Сергей Михайлов
Редактор

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