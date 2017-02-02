Правительство утвердило создание волости Алутагузе в Ида-Вирумаа

ида-виру Фото: vikipeedia

Правительство Эстонии в четверг одобрило создание семи укрупненных волостей c численностью населения менее установленного критерия в 5000 человек. В их число вошла и волость Алутагузе в Ида-Вируском уезде, образованная в результате слияния четырех прежних волостей.

В каждой из новых волостей численность населения будет меньше предусмотренного в Законе об административной реформе минимума в 5000 человек, поэтому правительство сделало для них исключение.

Ида-Вируские волости Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагузе и Тудулинна объединяются в волость Алутагузе с населением 3968 человек и площадью 921 кв. км. В поданной правительству заявке отмечалось, что объединяющиеся волости не будут против присоединения к ним в дальнейшем волости Иллука. Волостным центром станет поселок Ийзаку.

В Тартумаа волости Алатскиви, Пейпсияэре и Вара объединятся в волость Пейпсияэре площадью 493 кв. км и населением 3843 человека.

В Вырумаа волости Антсла и Урвасте объединятся в волость Антсла с населением 4649 человек и площадью 411 кв. км.

В Пярнуском уезде создаются две новые административные единицы. Волости Хяэедмеэсте и Тахкуранна объединятся в волость Хяэдемеэсте с населением 4982 человека и площадью 494 кв. км, а волости Саарде и Сурью объединятся в волость Саарде с населением 4873 человека и площадью 1065 кв. км.

В Пылваском уезде в результате объединения волостей Канепи, Кыллесте и Валгъярве появится волость Канепи с населением 4962 человека и площадью 526 кв. км.

Волости Орава и Вастселийна объединятся в волость Вастселийна Пылваского и Выруского уездов с населением 2690 человек и площадью 396 кв. км.

В результате этих изменений число местных самоуправлений Эстонии сократится до 116, в том числе 98 волостей и 18 городов.

В рамках первого этапа административной реформы все самоуправления Эстонии с числом жителей менее 5000 человек получили право до конца 2016 года объединиться с другими самоуправлениями, чтобы число жителей в новом самоуправлении было не менее 5000. Для дополнительной мотивации была предусмотрена выплата крупных разовых дотаций за добровольное объединение.

Те самоуправления, которые не нашли себе партнеров для объединения, с 1 января 2017 года могут объединяться решением правительства в принудительном порядке без выплаты дотации.