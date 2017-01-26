Фирма ATKO Bussiliinid грозит Нарве судом

Нарва. Фото: Сийм Лыви

Организатор услуги общественного транспорта в Нарве, фирма ATKO Bussiliinid, не получившая от города денег за перевозку льготников, пригрозила городу судом. Городские власти считают, что договор с транспортной фирмой предусматривает увеличение километража на 20% в рамках оговоренной суммы.

Руководитель фирмы ATKO Bussiliinid Марго Томингас в своем письме, отправленном в Нарвскую горуправу 16 января, указал на то, что льготный проезд для нарвитян между Нарвой и садоводческими кооперативами не был предусмотрен договором, подписанным в 2015 году.

Тем не менее, весной 2016 года городское собрание обновило систему льготного проезда, льготный проезд на пригородных маршрутах действует с 1 мая по 30 сентября.

В итоге с мая по октябрь 2016 года общая сумма, которую город задолжал фирме за льготников, составила почти 30 000 евро, а общая сумма задолженности города перед фирмой составила 41 484 евро. Фирма требует погасить задолженность к 15 февраля 2017 года, в противном случае проблему решать будут через суд.

Как сказал "Северному побережью" старший специалист дорожного движения Хозяйственного департамента Нарвы Александр Куксин, согласно договору с фирмой у города есть право увеличить километраж на 20% в рамках оговоренных сумм, следовательно платить дополнительные деньги фирме город не обязан.

Проблема обозначилась в конце 2015 года, когда выяснилось, что проигравшая конкурс на перевозку пассажиров на городских линиях муниципальная фирма Narva Bussiliinid отказалась и от обслуживания уездных маршрутов, которые, в том числе, работали на линии, связывающей приграничный город и садоводческие товарищества. Решения проблемы искали впопыхах. Часть уездных линий передали фирме Sebe AS, их оплачивает государственный Департамент шоссейных дорог. Часть - досталась ATKO Bussiliinid. Тогда же и была озвучена идея о 20%-ном резерве, предусмотренном по договору с фирмой. За счет этого резерва планировалось обеспечить сообщение между Нарвой и дачами.