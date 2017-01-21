Автор ролика "Я русский" Евгений Ляпин признался, что не ожидал такой популярности

На просторах всемирной паутины вот уже который день набирает популярность композиция Olen venelane, или "Я русский", которую исполнил уроженец Нарвы Евгений Ляпин. В своей песне выступающий под псевдонимом Stuf артист поделился отношением к происходящему в городе и в стране в целом, передает "Актуальная камера".

Автором и исполнителем данной рэп-композиции, которая сейчас активно набирает популярность в Интернете, является житель Нарвы Евгений Ляпин - известный среди музыкантов под псевдонимом Stuf. Текст к песне он сочинил еще в 2014 году, а уже в этом году при поддержке друзей удалось также снять клип.

Евгений признается, что данной композицией он хотел поделиться своим отношением к происходящему в городе и в стране в целом. Главный посыл музыканта - хватит жаловаться и искать виноватых вокруг.

"Может быть самое маленькое, что можно сделать для своей страны, я считаю, это перестать заниматься вот этим критиканством и просто попытаться что-то поменять в своей жизни, чтобы по-другому на нее посмотреть, и может быть, тогда как и у меня, отношение к стране и к жизни в принципе изменится, и от этого и жить станет легче", - сказал рэп-музыкант Евгений Ляпин.

Евгений признается, что такой быстрой популярности не ожидал. Клип размещен на сайте youtube 11 января и всего за пару дней видеоролик набрал более 40 тысяч просмотров. А накануне со словами благодарности позвонили даже из Рийгикогу.

"Абсолютно не ожидал. Вчера днем позвонили из эстонского праламента и поблагодарили меня. Блин, для меня это было такой неожиданностью, я как бы немножечко даже присел на диван, чтобы не упасть. Действительно очень приятно, что вот так вот люди отреагировали", - поделился Ляпин.

Евгению 26 лет, живет он в приграничном городе вместе с молодой супругой, а летом их семья ждет пополнения - должен родиться сын. По словам музыканта, к своему творчеству он относится больше как к хобби, основная профессиональная деятельность молодого человека - пляжный бодибилдинг. Но на данной музыкальной композиции Евгений не намерен останавливаться, и уже во всю ведется работа над следующим треком. О чем будет песня автор раскрывать не стал.

"Текстов написано много. Есть несколько записанных песен, опять же в студии, клипы на них еще пока не сняты. Я думаю, что на следующей недели мы с теми ребятами, с которыми записывали клип, пойдем в студию делать что-то новенькое", - рассказал Ляпин.