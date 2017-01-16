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В Эстонию через Нарву за время новогодних каникул въехало более 56 000 россиян

Нарвский погранпункт. Фото: Сийм Лыви
Cегодня 16:17
Рубрика: Ида-Вирумаа

В российские новогодние каникулы, с 30 декабря по 9 января, российско-эстонскую границу пересекли и провели праздничные дни в Эстонии более 56 000 россиян. Самыми напряженными днями для пограничников и таможенников стали начало и конец первой недели года.

По данным пресс-службы Северо-западного таможенного управления РФ, наплыв туристов на границе начался в последний рабочий день уходящего года - 30 декабря. На многостороннем автомобильном пункте пропуска Ивангород было оформлено на выезд из России 1238 легковых автомобилей, 5770 физических лиц, следовавших на машинах, и 2594 человека, пересекавших границу пешком.

Затем в авральном режиме пришлось работать 2 января, когда в пункт пропуска Ивангород прибыли 1409 транспортных средств с 6734 пассажирами. В этот же день чрезвычайно загруженным стало пешеходное направление, причем в обе стороны. На вход в Россию было оформлено 2095 граждан, на выход – 2955.

Всего с 30 декабря по 9 января на выезд с территории РФ оформлено 7799 легковых автомобилей и 427 автобусов. На транспортных средствах границу пересекли 36 586 физических лиц. Пунктом упрощенного пропуска воспользовались 19 820 человек. Итого - более 56 000 туристов.

В Россию за тот же период въехало 6878 легковых транспортных средств, 410 автобусов. На машинах перемещались 31 824 физических лица, пешком через пункт упрощенного пропуска границу перешли 17 193 человека.

"Пункт пропуска отработал без происшествий в штатном режиме", - полагают в СЗТУ.

Артур Тооман
Редактор

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