В 2018 году в Нарве планируют открыть Дом эстонского языка

Нарвский замок. Фото: Алексей Иванов

В следующем году в Нарве планируют открыть Дом эстонского языка. Предполагается, что он разместится в помещениях бывшего завода "Балтиец", передали утренние теленовости ETV+ со ссылкой на статью в Eesti Päevaleht.

Газета отмечает, что концепцию языковых домов, которые будут открыты в Таллинне и Нарве, представят правительству уже во второй половине января.

В роли руководителя соответствующего проекта выступает экс-депутат Рийгикогу Ольга Сытник. По ее словам, главная цель Домов эстонского языка – улучшить доступ населения к качественному и гибкому изучению государственного языка и способствовать дальнейшей интеграции общества.