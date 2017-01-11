Прокурорам в Ида-Вирумаа будут по-прежнему доплачивать до 1000 евро в месяц

Прокуратура в Эстонии руководит досудебным уголовным производством. Фото: Postimees/Scanpix

Проект постановления правительства о зарплатах прокуроров в 2017 году предусматривает возможность доплачивать прокурорам, работающим в Ида-Вируском уезде, до 1000 евро в месяц к основной зарплате в течение периода продолжительностью до четырех лет.

Вопрос о таком повышении зарплаты решает генеральный прокурор в каждом конкретном случае при назначении или переводе прокурора на новое место работы, сообщило в среду, 4 января, агентство BNS.

Порядок оплаты труда прокуроров по сравнению с 2016 годом не изменится, и они по-прежнему будут получать от 1730 до 4420 евро в месяц. Фонд зарплаты прокуратуры в 2017 году не увеличился.

Как и прежде, в соответствии с Законом о публичной службе, сохранится возможность корректировки зарплат прокуроров за результативную работу, за выполнение дополнительных служебных обязанностей или в форме премии.