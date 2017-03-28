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Протекающая цистерна с химикатами доехала из Сонда до Тапа ({{commentsTotal}})

Спасатели. Иллюстративное фото. Автор: Фото: Scanpix/Postimees
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Вечером, 27 марта, из-за утечки химикатов из цистерны грузового поезда на станции Сонда эвакуировали людей из близлежащих домов и остановили движение поездов. После ликвидации протечки грузовой поезд поехал дальше. Однако на станцию Тапа вызвали спасателей, чтобы снова заниматься ликвидацией последствий утечки химикатов.

Как сообщил Идаский спасательный центр, сообщение о вони в городе Тапа поступило в 20:23. Прибывшие на место спасатели обнаружил, что протекает цистерна грузового поезда. Спасатели закрыли протекающий клапан цистерны и залили загрязненное место пеной.

Руководитель ида-вируского бюро Инспекции по охране окружающей среды Айвар Лайнярв сказал, что неприятный запах не вреден для здоровья.

Первый раз протечку цистерны обнаружили на станции Сонда в 16:21. Тогда спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов и детей из детского сада, расположенного неподалеку. Было остановлено движение поездов. После ликвидации последствий утечки химикатов, железнодорожное сообщение было восстановлено. Грузовой поезд с аварийной цистерной доехал до Тапа. Расстояние от Сонда до Тапа примерно 70 км.

Железнодорожная комиссия проверит весь путь движения грузового поезда с протекавшей цистерной от Сонда до Тапа.

Редактор: Артур Тооман



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