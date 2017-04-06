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Нарвские власти сменили совет музея ({{commentsTotal}})

Власти Нарвы сменили совет музея, над директором нависла угроза увольнения. Автор: Carl-Johan Sveningsson/Creative Commons
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Нарвская гоуправа 5 апреля сменила всех троих своих представителей в совете narva Muuseum - оттуда вышли мэр Тармо Таммисте, вице-мэр Вячеслав Коновалов и член Нарвского горсобрания Антс Кутти. Их места заняли члены горсобрания Алексей Мяги и Илья Федоров, а с ними экс-директор Нарвского музея Эльдар Эфендиев.

Новый член совета Алексей Мяги выразил надежду, что смена представителей города как-то поможет вывести музей из финансового тупика, однако о выделении остальных 200 000 евро речь пока не заходит, все зависит от того, как руководство музея будет сотрудничать с проверяющими, пишет rus.postimees

Вопрос о внеочередной проверке Нарвского музея обсуждался в конце марта нарвскими политиками-центристами, которые решили выделить на такой аудит 5000 евро из городского бюджета. 

"При первом ознакомлении с материалами музея у меня уже возникли вопросы. Например, кто утверждал штатное расписание, почему у некоторых работников такие высокие зарплаты", - сказал Мяги, добавив, что сейчас имеются предпосылки к постановке вопроса о смене руководства Нарвского музея.

Редактор: Артур Тооман



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