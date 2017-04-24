Против сбитого полицией мотоциклиста возбуждено дело

Полиция возбудила дело о проступке в отношении мотоциклиста, который проигнорировал требования остановиться и был сбит преследовавшим его полицейским автомобилем в Ласнамяэ.

22-летнему Андре вменяются несколько нарушений, обстоятельства которых будут установлены в рамках производства, сообщил в понедельник новостной портал ERR.

"Мужчина ранее наказывался в рамках дела о проступке за превышение на автомобиле максимальной разрешенной скорости в таллиннском районе Хааберсти", - сообщила пресс-секретарь полиции Оля Кивистик.

Вечером в пятницу, 21 апреля, полицейский автомобиль в районе Ласнамяэ сбил мотоцикл BMW, который пытался скрыться от погони. За рулем был 22-летний мужчина. Мотоциклист с пассажиркой ехал по Пирита теэ, затем по Клоостриметса и дальше по Пярнамяэ теэ. Он существенно превышал скорость, временами разгоняясь до 200 км/ч, и игнорировал требования сотрудников полиции остановиться. Преследовавший его полицейский автомобиль сбил мотоцикл, когда он притормозил перед круговым перекрестком Нарвского шоссе и улицы Вана-Куули. В результате мотоцикл упал на правый бок вместе с водителем и пассажиркой – 22-летней женщиной. При падении они получили травмы. По данным издания Postimees, водителем мотоцикла был эстонец, а пассажирка – литовка.

В полиции объяснили принятое решение сбить мотоцикл желанием предотвратить более серьезное ДТП. "В случае аварии при движении на очень большой скорости есть вероятность того, что тяжелые травмы получили бы как ехавшие на мотоцикле молодые люди, так и случайные люди на дороге", - сказал глава патрульного службы Кесклиннаского отделения полиции Таави Кирс.

Позднее премьер-министр Юри Ратас полностью поддержал действия полицейских и выразил им признательность. Он отметил, что в данном случае мотоциклист без водительских прав на большой скорости игнорировал знаки полиции остановиться, подвергая опасности себя, жизнь своей спутницы и других участников дорожного движения. "В опасных ситуациях полицейские должны быстро принимать решения, учитывая обстоятельства каждого случая и поддерживая безопасность людей", – написал Ратас в соцсети Facebook.