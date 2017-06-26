Минсоцдел хочет запретить продажу булочек в школьных буфетах

Министерство социальных дел направило на межведомственное согласование пакет поправок к закону о здравоохранении, которые, среди прочего, предусматривают запрет на продажу в школьных буфетах булочек, продуктов с высокой калорийностью и низким содержанием питательных веществ, а также прохладительных напитков.

Эти изменения, необходимость которых обосновывается защитой здоровья детей, должны вступить в силу с 2019 года, если они будут поддержаны другими министерствами и правительством, пишет в понедельник издание Äripäev.

По мнению авторов поправок, несовершеннолетние сейчас могут самостоятельно совершать покупки в школьном буфете, не будучи при этом информированными и способными принимать решения о том, какие продукты полезны для здоровья, а какие — нет. В минсоцдел считают, что запрет внесет большой вклад в улучшение и формирование привычек детей в сфере питания.

В тексте законопроекта прямо не указывается, какой именно товар будет запрещен к продаже, а дается лишь определение продуктов, подпадающих под запрет — "продукты с низкой питательной ценностью и высокой калорийностью", что может включать в себя чипсы, булочки, лимонад и прочие подобные товары.

Помимо регулирования ассортимента школьных буфетов, несовершеннолетним также планируют запретить нанесение татуировок и посещение солярия.