ФОТО: председателем горсобрания Нарвы выбрали Александра Ефимова ({{commentsTotal}})
В Нарве 26 октября прошло первое заседание городского собрания в новом составе после выборов. Главой законодательного органа выбрали Александра Ефимова.
За Ефимова проголосовал 21 депутат. Оппозиционная фракция "Наша Нарва" выдвигала своего кандидата - Антса Кутти, за него отдали 6 голосов.
Заместителями председателя горсобрания выбрали Ларису Оленину и Елену Пахомову, за кандидатуры которых проголосовал 21 депутат. Оппозиция не голосовала.
Представитель оппозиционной фракции "Наша Нарва" Катри Райк предлагала не выбирать заместителей для председателя городского собрания. Председателя, по ее словам, в случае необходимости мог бы на сессии замещать старейший депутат.
Михаил Стальнухин ушел с заседания городского собрания, и в голосовании участия не принимал. Он не вошел в состав фракции центристов в городском собрании и является независимым депутатом.
У центристов отсутствовала Тамара Комлова.
У оппозиции на заседании не было Антса Кутти и Юрия Рауда.
Редактор: Артур Тооман