rus.err.ee

Учет не облагаемого налогом дохода: давать государству или брать у него беспроцентный кредит? ({{commentsTotal}})

Экономика
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Налогово-таможенный департамент
Экономика

С нового года сотни тысяч работников встанут перед дилеммой - разрешить работодателю учитывать не облагаемый подоходным налогом минимум, указать конкретную сумму этого минимума или вообще отказаться от учета.

Момент истины наступит весной 2019 года при заполнении налоговой декларации за 2018 год, пишет в среду, 15 ноября, портал ERR Uudised.

Именно тогда окончательно выяснится, придется ли доплатить подоходный налог, получить часть уплаченного налога обратно или же дело обойдется без доплат и возвратов.

По словам исполнительного директора Союза налогоплательщиков Лассе Лехис, вопрос в том, насколько точно человек может оценить свою финансовую дисциплину.

Налогово-таможенный департамент также рекомендует в случае, когда размер годового дохода трудно прогнозировать, отказаться от учета не облагаемого налогом дохода в течение года, чтобы избежать доплаты после заполнения декларации.

По мнению Лехис, некоторые люди, скорее всего, захотят поступить с точностью до наоборот, чтобы ежемесячно получать больше денег, не опасаясь будущей доплаты.

"Максимум, о котором мы говорим, это 1200 евро, которые в какой-то момент нужно будет доплатить Налогово-таможенному департаменту или же получить эту сумму обратно. То есть государство либо дает, либо получает беспроцентный кредит на эту сумму", - пояснила Лехис.

По ее словам, доплачивать 1200 евро может показаться чрезмерным, но с другой стороны, давать государству такую сумму и получить ее обратно только весной 2019 года тоже не очень разумно. В обоих случаях процентов никто не платит.

"Если самому доплачивать, то у большинства людей может возникнуть проблема, что деньги давно потрачены. Появится долг, надо будет составить какой-то график или платить пени, о налоговой задолженности может стать известно, банк может начать ужесточать условия, кредиты-лизинги будет не получить. Ситуация может оказаться довольно жесткой", - пояснила Лехис негативный сценарий в случае плохого финансового планирования.

Она добавила, что в теории особых проблем с налоговой реформой нет, и для большинства работников бюрократические процедуры сведутся к подаче разового заявления.

Реальная путаница может начаться, по ее словам, весной 2019 года во время подачи налоговых деклараций.

"Тогда люди узнают, что возврат подоходного налога уменьшится или его вообще не будет. Они будут разочарованы, потому что привыкли получать каждую весну", - прогнозирует глава Союза налогоплательщиков.

Люди поделены на три группы

В следующем году размер не облагаемого подоходным налогом минимума вырастет до 500 евро в месяц, в связи с чем у многих людей будет оставаться на руках больше денег (до 64 евро в месяц).

По данным прошлого года можно прогнозировать, что примерно для полумиллиона человек, годовой доход которых не превышает 14 400 евро, в 2018 году ничего не изменится.

Но стоит учитывать, что они будут получать максимальный не облагаемый налогом доход, т.е. при подаче декларации никакого возврата налога они больше не получат.

Внимательнее подумать об учете своего не облагаемого налогом дохода следует тем, кто получает в год от 14 400 до 25 200 евро. Таких людей в Эстонии насчитывается около 132 000. Еще 60 000 получают свыше 25 200 в год, и для них не облагаемый налогом вычет вообще не предусмотрен.

Со следующего года размер не облагаемого налогом дохода делится на три основные группы:

0 евро при годовом доходе свыше 25 200 евро;

6000 евро при годовом доходе до 14 400 евро;

рассчитываемый по формуле 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400) при годовом доходе от 14 400 до 25 200 евро.

Например, если годовой доход человека составляет 17 100 евро (1425 в месяц), то не облагаемый налогом минимум составит 4500 евро (375 в месяц):

17 100 – 14 400 = 2700
6000 ÷ 10 800 = 0,55556
0,55556 × 2700 = 1500
6000 – 1500 = 4500 евро

На практике такая формула приводит к тому, что размер не облагаемого налогом минимума постепенно уменьшается по мере роста дохода.

Рекомендации Налогового департамента

Получающим годовой доход от 14 400 до 25 200 евро следует:

- продумать к началу 2018 года свои ежемесячные доходы (зарплата, пенсия, доход от сдачи имущества в аренду и т.п.), а также иные возможные доходы (например, от продажи недвижимости или ценных бумаг);

- на основании предполагаемого годового дохода принять решение об использовании ежемесячного не облагаемого доходом минимума;

- сообщить о своем решении организации, которая удерживает налог (работодателю, Департаменту соцстрахования и пр.), подав заявление, в котором заявитель отказывается от права исчислять не облагаемый налогом минимум полностью или выражает желание ежемесячно исчислять такой минимум на сумму менее 500 евро;

Налогово-таможенный департамент рекомендует подавать одно заявление на целый год. В случае меняющегося дохода заявление можно изменять или отзывать раз в месяц, чтобы не облагаемый налогом доход исчислялся на меньшую сумму или вообще не исчислялся.

Если не облагаемый налогом доход применялся ежемесячно в большей сумме, чем позволяет совокупный доход за год, то подоходный налог придется доплатить на основании налоговой декларации.

Редактор: Андрей Крашевский

не облагаемый подоходным налогом минимумналоговая декларацияучет подоходного налога


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Детальная планировка городка Ülemiste City.

На территории бывшего завода "Двигатель" построят еще семь офисных зданий, площадь и парк

В среду разработчик городка Ülemiste City фирма Technopolis представила новую детальную планировку, согласно которой на участке 4,41 га между улицами Суур-Сыямяэ, Лыытса, Ээси и Валукоя построят семь новых офисных зданий, в которых смогут работать приблизительно 6500 человек.

ВЫРАСТУТ ЛИ СНОВА ЦЕНЫ НА АЛКОГОЛЬ?
ИДА-ВИРУМАА
Катри Райк и Александр Ефимов.

Ефимов дал шанс "Нашей Нарве": невозможно выиграть лотерею, не купив лотерейный билет

Председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов дал понять в передаче на rus.err.ee, которая была посвящена конфликту между нарвскими центристам и оппозицией, что наладить работу вместе с оппозицией можно, если та сделает первый шаг к переговорам и перестанет порочить нарвских центристов и имидж горуправы в СМИ. Без этого, как и без покупки лотерейного билета, невозможно выиграть лотерею – образно выразился он.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Ратушную площадь в Таллинне перекрыли бетонными заграждениями в целях безопасности

Ведущие на Ратушную площадь улицы Таллинна со вторника перекрыли бетонными ограждениями в форме голубей, исключающими несанкционированный проезд на площадь автотранспорта на большой скорости.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Предполагаемый агент ФСБ Алексей Васильев.

Однокурсники Алексея Васильева не верят, что он агент ФСБ

Однокурсники и учителя Алексея Васильева, задержанного эстонской Полицией безопасности 6 ноября как предполагаемого агента ФСБ, характеризуют его как позитивного и жизнерадостного юношу и не верят, что он работал на спецслужбы России.

ЭКОНОМИКА
13.11

Госконтроль не увидел нарушений в сделке о покупке вагонов в России

13.11

Рийгикогу посетила китайская делегация для обсуждения эстонского экспорта в Китай

13.11

Германия отклонила введение европейского налога

11.11

Fitch поднял перспективу кредитного рейтинга Эстонии до позитивной

10.11

Через два года для участия во всемирном конгрессе JCI в Таллинн приедут 5000 человек

с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
СПОРТ
КУЛЬТУРА
Скрипка

Эстонский фонд музыкальных инструментов получил в дар 400-летнюю скрипку

Эстонский фонд музыкальных инструментов пополнился уникальной скрипкой известного итальянского мастера Джованни Паоло Маджини. У инструмента богатая история и звучание, которое не оставляет равнодушным, передает "Актуальная камера".

В Эстонии отметили день отца
Статистический портрет отца.

Статистика: отцы более умные и работоспособные, чем мужчины без детей

Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.

Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4

Особый взгляд

Особый взгляд члена парламента и депутата Таллиннского горсобрания Дениса Бородича

Конкурс
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
16:24

Россия реструктурировала долг Венесуэлы на 3 млрд долларов

16:06

На территории бывшего завода "Двигатель" построят еще семь офисных зданий, площадь и парк

16:00

Кутсер не сумел аннулировать назначенный ему штраф за неявку в суд Обновлено

15:53

Учет не облагаемого налогом дохода: давать государству или брать у него беспроцентный кредит?

15:49

Рийгикогу принял закон об изменениях в организации системы опеки

15:24

В рамках упрощенного судопроизводства осудить в Эстонии нарушителя можно будет по телефону

15:22

Михаил Стальнухин о предполагаемой бреши в бюджете

15:21

Евгений Осиновский о предполагаемой бреши в бюджете

15:09

В Казахстане арестовали туристов в купальниках а-ля Борат

14:49

Таллинн планирует отремонтировать школы для детей с особыми потребностями

14:47

Европарламент высказался за процедуру, которая может лишить Польшу голоса в Совете ЕС

14:22

Архитектурный конкурс на строительство Tallinna Kaubamaja выиграло бюро DAGOpen

14:18

Платформа eKool к концу 2018 года собирается выйти на зарубежный рынок

13:27

Однокурсники Алексея Васильева не верят, что он агент ФСБ

Полезно знать

Топ читаемости
14.11

Кинофестиваль PÖFF: что посмотреть на русском языке

14.11

Ефимов дал шанс "Нашей Нарве": невозможно выиграть лотерею, не купив лотерейный билет Обновлено

14.11

Таллиннский аэропорт со среды закрывает парковку перед терминалом

10:07

В Силламяэ со скандалом выбрали руководителей депутатских комиссий

14.11

Эстония потребовала возмещения ущерба у производителя ID-карт Обновлено

13:03

Летняя поножовщина у Певческого поля: пострадавший скончался, 21-летнюю девушку будут судить

14.11

Ратушную площадь в Таллинне перекрыли бетонными заграждениями в целях безопасности Обновлено

14.11

Горсобрание Таллинна выплатит Эдгару Сависаару свыше 15 000 евро

10:23

Пробившаяся в футбольную элиту команда "Маарду" получит от города 5000 евро

14.11

Центристская партия утвердила четверых из восьми старейшин районов Таллинна

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
15:22

Михаил Стальнухин о предполагаемой бреши в бюджете

15:21

Евгений Осиновский о предполагаемой бреши в бюджете

12:15

Белобровцев о первом заседании нового состава Таллиннской горуправы

11:09

Безработица растет в связи с реформой трудоспособности

14.11

Эстонские интернет-магазины не выполняют требования по защите данных клиентов

14.11

В Нарве обсудят создание русскоязычных независимых СМИ

14.11

В Таллинне пройдет Международная конференция на тему интеграции

14.11

Во вторник днем в Эстонии будет дождь и мокрый снег, +1..+6

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: