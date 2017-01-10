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В Таллинне открылся музей старых орденов

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Константин Свиридовский
Cегодня 21:00
Рубрика: Культура

В Старом Таллинне открылся музей рыцарских и королевских орденов, в постоянной экспозиции которого представлено свыше 700 орденов из разных стран мира.

Представленная в новом музее коллекция орденов поистине огромна, а среди экспонатов есть уникальные экземпляры, сообщила во вторник, 3 января, "Актуальная камера".

Как признаются эксперты, во всей Северной Европе подобного собрания не встретишь.

"То, что здесь выставлено — многое подобное находится в королевских сокровищницах как Великобритании, так и в государственных сокровищницах Австрии, Франции, России", - сказал историк Юри Куускемаа.

В основе экспозиции — частная коллекция предпринимателя Валерия Глущука, к которой добавлены экспонаты других коллекционеров. Какие-то ордена приобретались "с рук", а, например, награды видным политическим деятелям, созданные в единственном экземпляре, приходилось искать в аукционных домах по всему миру.

Среди уникальных экспонатов — орден, которым награждается высший генералитет Северной Кореи, а также орден, который по бумагам был изготовлен в бриллиантовом исполнении всего один раз — для генерала Франко.

Коллекцию собирали более 10 лет. В ней есть награды из Японии, Китая, Австрии, Франции, Пруссии, Великобритании и Османской Империи, но отсутствуют награды Советского союза и фашистской Германии. Организаторы выставки посчитали, что не все смогут принять историю такой, какая она есть. А ордена Российской империи здесь представлены в большом количестве.

"Орден Александра Невского является одним из высших орденов Российской империи, наряду с орденом Андрея Первозванного и орденом Белого Орла. Данный экземпляр ордена из кабинета его императорского величества и последний, кто им был награжден — это председатель парламента Франции Поль Дешанель, который впоследствии в 1920 году стал президентом Франции", - рассказал председатель правления музея рыцарских орденов Таллинна Валерий Глущук.

Всего в музее представлено более 700 военных и государственных орденов.

Андрей Крашевский
Редактор

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