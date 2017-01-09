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В Эстонии отменили возможность сдавать купленную в Латвии залоговую тару

Автомат для приема тары. Фото: Postimees/Sсanpix
Маргитта Отсмаа
Cегодня 10:08
Рубрика: Экономика

В связи с резкой активизацией приграничной торговли между Эстонией и Латвией с начала 2017-го года отменена возможность получать в Эстонии залоговую стоимость тары из-под алкогольных напитков, купленных за пределами Эстонии.

Такое решение было принято организацией Eesti Pandipakend, отвечающей за организацию оборота залоговой тары в Эстонии, сообщили в понедельник, 2 января, радионовости ERR.

Раньше все произведенные в Эстонии алкогольные напитки снабжались одним типом штрих-кода независимо от рынка, на котором предполагалось продавать продукцию. Однако с 1 января 2017 года реализуемые в Эстонии напитки в залоговой таре будут иметь уникальный штрих-код и залоговый знак.

По словам главы отдела отходов Министерства окружающей среды Пеэтра Ээка, решение вызвано активизацией завоза алкогольной продукции в Эстонию из Латвии, где алкоголь стоит значительно дешевле из-за низких акцизов. Согласно статистике, только за первое полугодие прошлого года в Эстонию ввезли из Латвии около 30 млн единиц алкогольной продукции в залоговой таре.

"До настоящего времени эстонская система была очень открытой. Можно было продавать продукцию с одинаковой маркировкой как в Эстонии, так и в Латвии. Если она продавалась в Латвии, то за нее залог [при покупке] не уплачивался. Но поскольку маркировка одинаковая, [эстонская] залоговая система все равно должна была возвращать залоговую стоимость [при сдаче тары]", - пояснил Ээк.

Принятое решение вызвало недовольство производителей, поскольку оно ограничит их торговую деятельность. Раньше предприятия могли продавать свою продукцию со склада в Эстонию, Латвию или Финляндию, но теперь придется делать разную маркировку для эстонского и остальных рынков.

Андрей Крашевский
Редактор

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