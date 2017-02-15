Устроившему ДТП в пьяном виде военному грозит условное лишение свободы

Смена командующего батальона саперов в декабре 2015 года. Фото: Силы обороны Эстонии

В среду, 8 февраля, Вируский уездный суд рассмотрел уголовное дело бывшего командира батальона саперов подполковника Ээро Теппа, которого обвинили в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе суда, уголовное дело Теппа рассматривалось в порядке сокращенного производства.

Прокурор Энн Пустак потребовал назначить ему наказание в виде года лишения свободы. С учетом сокращенного производства срок будет уменьшен на треть и, по предложению обвинителя, составит 7 месяцев и 28 дней лишения свободы условно. В качестве дополнительного наказания прокурор потребовал на год лишить Ээро Теппа водительских прав.

Адвокат Теппа Мартин Траат ходатайствовал о более мягком наказании для своего подзащитного. По оценке адвоката, Теппа можно наказать денежным штрафом, а также по возможности не лишать его прав, поскольку по работе ему необходимо водить машину.

Сам Ээро Тепп в своем последнем слове выразил искреннее сожаление случившемся и также попросил суд ограничиться штрафом, а с учетом необходимости водить автомобиль на работе он попросил служителя закона тщательно взвесить вопрос о лишении прав.

Суд вынесет решение 8 марта.

ДТП с участием Теппа произошло 30 октября 2016 года на одном из перекрестков на шоссе Таллинн-Нарва, когда автомобиль под его управлением врезался сзади в другой автомобиль, за рулем которого был 74-летний пенсионер.

В ДТП никто не пострадал, но Тепп покинул место аварии, после чего пенсионер позвонил в полицию и сообщил приметы его автомобиля. Полиция задержала Теппа в 20 км от места ДТП на 168-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру и выявила у него уровень алкогольного опьянения, значительно превосходящий 1,5 промиль.

1 ноября подполковник Тепп подал в отставку из Сил обороны Эстонии. Он командовал батальоном саперов немногим менее года.

В конце ноября прошлого года стало известно, что покинув Силы обороны, Ээро Тепп устроился на работу в Кайтселийт специалистом оперативно-планового отдела.

Командующий Кайтселийта бригадный генерал Меэлис Кийли заявил в интервью Postimees, что решение принять Теппа на службу было сознательным, и объяснил его тем, что военные никогда своих не бросают.

Бригадный генерал отметил, что в свое время Тепп был лучшим среди выпускников Балтийского колледжа обороны среди эстонцев, и до последнего инцидента имел безупречный послужной список.