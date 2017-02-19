В Мустамяэ автомобиль насмерть сбил женщину, водитель задержан спустя 12 часов

На месте происшествия. Фото: ERR

Накануне поздно вечером в столичном районе Мустамяэ погибла женщина, попавшая под колеса автомобиля на пешеходном переходе. В воскресенье полиция задержала предполагаемого водителя.

По первоначальным данным, 60-летняя женщина и ее дочь переходили вместе с собакой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома по адресу Сютисте теэ, 44, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

Неизвестный автомобиль темного цвета наехал на одну из женщин и собаку и уехал с места ДТП. По словам свидетеля, машина ехала со стороны перекрестка Сютисте теэ и Тервизе теэ в сторону улицы Кескузе. Скорая помощь доставила 60-летнюю женщину с места происшествия в больницу, где она скончалась в результате полученных травм. Собака погибла на месте.

На месте ДТП дорожные условия и видимость были хорошие, на данном участке дороги максимально разрешенная скорость - 50 км/ч. На данный момент известно, что на пешеходах не было светоотражателей.

Комиссар Ляэне-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила подчеркивает, что в городе, особенно приближаясь к пешеходным переходам, водители должны быть особенно внимательны и должны сбавить скорость.

"Вне зависимости от того, что стало причиной ДТП, ситуацию делает еще более трагичной то, что водитель оставил людей без помощи и скрылся", - сказал Пярила.

Около 11 часов в воскресенье патрульные полицейские Ляэне-Харьюского отделения полиции задержали предполагаемого водителя.

Полицейские проверили район, в котором произошло ДТП, и парковки у квартирных домов и обнаружили у одного из домов по Вильде теэ поврежденный автомобиль BMW, которым пользуется 19-летний молодой человек. У него есть первичные права на управление транспортным средством.

Сейчас есть основание полагать, что иммено этот молодой человек был вчера за рулем автомобиля и участвовал в ДТП. Он доставлен для дачи показаний в отделение полиции.