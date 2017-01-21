logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Арестован виновник ДТП в Лагеди, в котором пострадали четыре человека

Полиция. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 16:17
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Харьюский уездный суд по просьбе Пыхьяской окружной прокуратуры в субботу дал санкцию на арест 69-летнего Кальви, который в пятницу вечером стал виновником ДТП с четырьмя пострадавшими на шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги; в его отношении действует назначенное ранее наказание за нетрезвое вождение.

По предварительным данным, Кальви, находясь за рулем Audi, выехал на 13-м км шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги на встречную полосу и столкнулся с двигавшимися навстречу Peugeot и Toyota Hilux. Окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Райнер Амур уточнил, что у задержанного не погашен срок назначенного ранее наказания за нетрезвое вождения, а после аварии в пятницу у него также зафиксировали криминальную степень опьянения.

"С учетом того, что он не сделал выводы из своих прошлых ошибок, не понял, какую опасность его поведение представляет для других участников движения, и вновь сел за руль пьяным и стал виновником ДТП с тяжелыми последствиями, прокуратура сочла необходимым ходатайствовать об аресте Кальви", - пояснил Амур.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск пожелал пострадавшим в аварии скорого выздоровления.

"Печально, что все еще есть люди, которые не понимают, что вождение в состоянии алкогольного опьянения недопустимо. У пьяного водителя практически отсутствует скорость реагирования, такой водитель играет своей и чужой жизнью и здоровьем", - сказал он.

Уголовное дело возбуждено по статье пенитенциарного кодекса, касающейся нарушения ПДД с причинением людям тяжелых физических травм.

Двое из четырех пострадавших находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 13.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В Эстонии появятся десятки центров для взрослых с особыми потребностями
 foto
Департамент технического надзора начал расследование в отношении телеканала TV3
 foto
Зелёный валун станет торговой маркой Эстонии в мире

Зарубежные новости

foto
Минздрав России предлагает запретить продажу табака родившимся после 2015 года
 foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28