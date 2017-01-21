Арестован виновник ДТП в Лагеди, в котором пострадали четыре человека

Полиция. Фото: Postimees/Scanpix

Харьюский уездный суд по просьбе Пыхьяской окружной прокуратуры в субботу дал санкцию на арест 69-летнего Кальви, который в пятницу вечером стал виновником ДТП с четырьмя пострадавшими на шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги; в его отношении действует назначенное ранее наказание за нетрезвое вождение.

По предварительным данным, Кальви, находясь за рулем Audi, выехал на 13-м км шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги на встречную полосу и столкнулся с двигавшимися навстречу Peugeot и Toyota Hilux. Окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Райнер Амур уточнил, что у задержанного не погашен срок назначенного ранее наказания за нетрезвое вождения, а после аварии в пятницу у него также зафиксировали криминальную степень опьянения.

"С учетом того, что он не сделал выводы из своих прошлых ошибок, не понял, какую опасность его поведение представляет для других участников движения, и вновь сел за руль пьяным и стал виновником ДТП с тяжелыми последствиями, прокуратура сочла необходимым ходатайствовать об аресте Кальви", - пояснил Амур.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск пожелал пострадавшим в аварии скорого выздоровления.

"Печально, что все еще есть люди, которые не понимают, что вождение в состоянии алкогольного опьянения недопустимо. У пьяного водителя практически отсутствует скорость реагирования, такой водитель играет своей и чужой жизнью и здоровьем", - сказал он.

Уголовное дело возбуждено по статье пенитенциарного кодекса, касающейся нарушения ПДД с причинением людям тяжелых физических травм.

Двое из четырех пострадавших находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.