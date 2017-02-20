Журналистка Eesti Ekspress получила премию Боньера за статьи о Мартине Репинском

Мариан Мянни. Фото: Postimees/Scanpix

На торжественной церемонии в посольстве Швеции в Таллинне журналистка издания Eesti Ekspress Мариан Мянни была названа лауреатом премии Боньера, которую вручают за лучшее журналистское расследование.

В конце января жюри Эстонского союза газет (EALL) включило Мариан Мянни в число номинантов престижной журналистской премии за серию статей в Eesti Ekspress, расследующих деятельность Мартина Репинского, который на тот момент занимал должность министра сельской жизни, на принадлежащем ему хуторе Конью.

Премию Мянни принесли статьи "Säh sulle eestimaist: Repinski kitsejuust tuleb Hollandist" (в русском переводе - "Местный" козий сыр Konju на самом деле производится в Голландии") и "Repinski üheksa suurt ja väikest valet" ("Девять больших и маленьких неправд Репинского").

Денежное выражение премии — 5000 евро, присуждает ее шведский медийный концерн Bonnier и входящая в этот концерн эстонская газета Äripäev.

Среди других номинантов на премию в этом году были Койт Бринкманн из Äripäev, Туули Йыэсаар из Eesti Päevaleht и группа авторов (Туули Кох, Ристо Берендсон и Оливер Кунд) из Postimees.

Всего на премию Боньера претендовала 21 работу. Жюри руководил исполнительный директор EALL Март Раудсаар. В состав жюри входили заместитель главного редактора Äripäev Айвар Хундимяги, главный редактор Postimees Лаури Хуссар, главный редактор Maaleht Андрес Эйларт, главный редактор Õhtuleht Мартин Шмутов, главный редактор Eesti Päevaleht ja Delfi Урмо Соонвальд и заместитель главного редактора Eesti Ekspress Сулев Ведлер.

Работники Eesti Ekspress получают премию Боньера уже в восьмой раз. Ранее они удостаивались ее в 1995, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 и 2013 годах.

В прошлом году премию Боньера получила Йыэсаар за статьи о ядовитом диоксиде хлора и о том, как родители дают это вещество детям.

Жалоба Репинского на Eesti Ekspress рассматривается в Совете по прессе

В субботу, 4 февраля, пресс-служба центристской фракции в Рийгикогу сообщила, что депутат Рийгикогу Мартин Репинский подал в Совет по прессе жалобу на еженедельник Eesti Ekspress.

По словам Репинского, он рассматривает жалобу в Совет по прессе как первый шаг по защите своих прав.

Репинский просит Совет по прессе дать компетентную оценку материалам, которые публиковались о нем в издании Eesti Ekspress. Кроме того, статьи в Eesti Ekspress о Мартине Репинском выдвинуты на премию Боньера, что, по мнению Репинского, также требует дать им оценку.

"Я считаю, что перед присуждением важной журналистской премии следует оценить статью и под тем углом, являются ли содержащиеся в ней утверждения обо мне и моем предприятии верными и справедливыми. Премия Боньера очень важна, поэтому выдающиеся статьи должны также отличаться верными фактами и высокой журналистской этикой", - полагает Репинский.

Однако до вручения премии жалобу так и не рассмотрели.

Репинский подчеркнул, что в данном случае он защищает свои права как предпринимателя, а не депутата парламента. "Работа моей жизни — деятельность моей фермы пострадала из-за действий газеты, и мне трудно просто так с этим смириться", - сказал Репинский.

В январе депутат также заявлял о намерении подать в суд на Eesti Ekspress.

Недолгое пребывание Репинского на посту министра

На пост министра сельской жизни Репинский был назначен 23 ноября 2016 года. Вскоре после этого издание Eesti Ekspress опубликовало статью, в которой утверждалось, что козий сыр с фермы Репинского Konju продается в магазинах под видом эстонского продукта, хотя частично продукция заказывается из Нидерландов. Сам Репинский не признал факта мошенничества, и Ветеринарно-продовольственный департамент не выявил никаких нарушений законодательства.

Затем выяснилось, что Репинский в несовершеннолетнем возрасте совершил попытку мошенничества и был приговорен за это к лишению свободы на три месяца условно с годичным испытательным сроком. По поводу этого случая Репинский выразил искреннее сожаление.

6 декабря Мартин Репинский подал в отставку. Такой шаг он объяснил желанием вывести из-под удара свою партию и премьер-министра. По словам Репинского, ставшие достоянием общественности подробности его предпринимательской деятельности и прежней жизни совершенно не позволяют ему занимать пост министра в правительстве Эстонии. 9 декабря президент Керсти Кальюлайд освободила Репинского от должности.

Новым министром сельской жизни 12 декабря стал Тармо Тамм, а Репинский вернулся в Рийгикогу.