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В 2016 году в Латвии происходило больше одного самоубийства в день

Иллюстративное фото. PA Pictures/Scanpix
Cегодня 14:58
Рубрика: За рубежом

В прошлом году в Латвии покончили с собой 386 человек, то есть в среднем происходило более одного самоубийства в день, а общее число попыток суицида за год могло достичь 10 000, поскольку на каждое успешное самоубийство приходится 25 неудачных попыток.

Такие данные в понедельник, 9 января, приводит портал lsm.lv со ссылкой на латвийское "Радио 4".

Согласно последнему докладу Министерства здравоохранения, в Латвии по-прежнему очень высокое число суицидов. По этому показателю страна занимает третье место в Европе: ежегодно в Латвии добровольно уходят из жизни почти четыреста человек, и это число не уменьшается.

Число погибших от собственных рук превышает число жертв автоаварий. В 80% случаев самоубийством жизнь кончают мужчины.

По словам специалиста Центра профилактики и контроля заболеваний Тома Пулманиса, больше всего самоубийств совершают мужчины среднего возраста в Латгалии, подверженные психологическим или социальным факторам риска — проблемы в семье, проблемы с работой, алкоголь, депрессия.

По мнению многих специалистов, основной причиной суицида является социально-экономическое положение. "25% самоубийств связаны с алкоголем. Это может комбинироваться, но большинство — 80-90% — испытывают депрессию. 10% страдают от шизофрении. В основном, все-таки на человека влияет депрессия, обострение которой может быть связано с социально-экономическим положением", - сказал психолог Марис Таубе.

Согласно международным исследованиям, на каждый свершившийся случай суицида приходится 25 неудачных попыток. Это значит, что каждый год в Латвии совершается около 10 000 попыток самоубийств.

Андрей Крашевский
Редактор

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