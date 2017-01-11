Денис Коваленко: в 2017 году в моде естественные образы

По словам стилиста и парикмахера Дениса Коваленко, в этом году по-прежнему будут актуальны натуральные образы, также можно смело делать завивку одновременно в нескольких стилях и трансформировать дневные прически в вечерние.

Стилист сказал в интервью репортеру "Радио 4" Екатерине Зоновой, что на протяжении последней пары лет очень заметна тенденция к упрощению и общее стремление к повседневному образу.

"Вычесанные огромные дома и корабли на головах уже не в моде. Также пропадают ярко-красные и кричащие рыжие оттенки. Оттенки максимально приближены к натуральным", - отметил он.

Коваленко рассказал еще об одной тенденции – смешивание текстуры волос. "Например, часть волос накручена в одном стиле, а часть — в другом. Создается иллюзия. Издалека волосы выглядят одним образом, а при ближайшем рассмотрении представляются в другом виде", – добавил он.

Также стилист отметил функциональность современных причесок.

"Сейчас стараются сделать так, чтобы в течение дня волосы можно было трансформировать. Если днем их носят распущенными, то вечером их собирают в незамысловатый пучок, благодаря чему получается более вечерняя прическа", – рассказывает парикмахер.