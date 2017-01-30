Луга национального парка Соомаа превратились в огромные природные катки

Вместе с проводником на финских санках по льду лугов и полей в Соомаа можно преодолеть маршрут в 5-6 километров. Такой природный феномен наблюдается один раз в два года, передает "Актуальная камера".

Финские санки, которые в народе еще именуются зимним самокатом, на прицепе доставляют прямо на край поля парка Соомаа, которое благодаря переменчивой погоде превратилось в природный каток.

Прежде, чем приступить к катанию на финских санках, необходимо надеть так называемые "кошки" – накладки на обувь с шипами. Все остальное – дело техники. Даже новичок справится с управлением.

Длина природного катка 5 километров, ширина – почти полкилометра.

Однако такой природный феномен происходит не каждый год. "В последнее десятилетие такой лед у нас бывает каждые два года", – сказал гид в национальном парке Соомаа Айвар Руукель.

Как долго туристы смогут насладиться катанием на финских санках по покрытым льдом лугам и полям, предсказать невозможно. Все зависит от небесной канцелярии.