Президент Кальюлайд заняла 70-е место среди женщин на лыжном марафоне в Финляндии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье заняла 70-е место в женском зачете на лыжном марафоне Finlandia-hiihto.
Кальюлайд преодолела 50-километровую дистанцию за 4 часа, 7 минут и 30,4 секунды, пишет портал Delfi.
Вместе с Кальюлайд марафонскую дистанцию преодолели три сотрудника полиции безопасности. Руководитель президентской канцелярии Тийт Рийсало финишировал рядом с Кальюлайд - 4:07.31,1.
Супруг президента Георгий-Рене Максимовский занял в мужском зачете 166-е место - 2:55.07,2.
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